Sommarvikariat och extraarbete till produktion Arla Östersund
Vill du jobba på Östersunds mejeri i sommar?
Vill du vara en del av ett omtänksamt och engagerat team som tillsammans skapar ostar av hög kvalitet? Trivs du i en roll där du får samarbeta, ta ansvar och lära dig nya saker? Då kan du vara en av dem vi söker till sommaren 2026!
På Östersunds Mejeri tillverkar vi välkända ostar som Storsjö, Jämtgård, Edamer och Gouda - samt våra mer exklusiva ostar för märket Arla Unika. Nu söker vi operatörer till sommarjobb för avdelningarna Mottagning & Behandling och Ysteri samt möjlighet till extraarbete på skift under våren.
Om rollen
Som operatör är du en viktig del av hela kedjan - från att mjölken kommer in tills osten är redo att förpackas. Rollen passar dig som trivs med varierade arbetsuppgifter och som vill bidra till ett stabilt och positivt arbetstempo tillsammans med kollegor.
Du kommer bland annat att
Styra och övervaka delar av tillverkningsprocessen
Genomföra kontroller och kvalitetsmoment
Delta i provtagning, hygienarbete och enklare operatörsunderhåll
Hantera maskiner och fylla på material (du får full upplärning - fysisk styrka är inte avgörande)
Hos oss arbetar du nära erfarna operatörer som ger dig stöd och en trygg introduktion.
Om oss
Arla är ett globalt bondeägt företag som arbetar "från bondgården till tallriken". På Östersunds mejeri möts tradition och utveckling - här har vi tillverkat mejeriprodukter sedan 1956 och i dag är vi 55 medarbetare som ser fram emot att välkomna fler.
Vi erbjuder
En inkluderande och välkomnande arbetskultur
Kollegor som hjälps åt och stöttar varandra
Utvecklingsmöjligheter och bred upplärning
En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och gemenskap är viktigt för alla
Vem är du?
Vi tror att du är en person som
Är minst 18 år
Visar engagemang och noggrannhet
Gillar att samarbeta och ta ansvar
Trivs i ett tempo där arbetsdagen går snabbt
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan arbeta skift - alla tider på dygnet, alla veckans dagar
Tidigare erfarenhet från industri, lager eller livsmedelsproduktion är meriterande men inte ett krav - vi värdesätter din personlighet och vilja att lära dig.
När behöver du kunna arbeta?
Det är viktigt att du kan
Arbeta hela semesterperioden ca. vecka 26-33
Delta i upplärning under våren
Ansökan & Kontakt
Är du den vi söker? Ansök redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-03-08 men urval sker löpande, och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Har du några frågor om tjänsten, vänligen kontakta team leader ysteri Gustav Bergslid via mail Guber@arlafoods.com
Shape the Future of Dairy
Arla is a global leader in the dairy industry, committed to enabling good food choices that make life better, providing people with natural, sustainable nourishment, while taking care at every step to ensure Arla is a choice they can feel good about. If you are looking to shape the future with an ambitious global cooperative that truly cares about your growth, where everyone feels valued and empowered, and collaboration is the core of culture, Arla is a choice you can feel good about.
