Sommarvikariat med nattarbete, möjlighet till fler timmar i höst
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-11
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Jag är en glad och aktiv kvinna i 30 årsåldern som bor i Storvreta, det är goda kommunikationer hit via Upptåget och buss.
Jag söker personliga assistenter som vill jobba med mig under sommaren, då ordinarie personal har semester. Tjänstens arbetstid varierar beroende på sommarschemat, men är som minst 60% upp till 100% per vecka. Arbetet är förlagt nattetid med 12-timmarspass mellan 20-08 med vaken tjänst, så det är meriterande om du har erfarenhet av det.
Under hösten söker vi även under en period vikarie på 60%, så det är extra meriterande om du är intresserad av att även arbeta under hösten, men inget krav för sommartjänsten.
Vi vill gärna att du är tillgänglig för inskolning i början av juni, då du följer ordinarie personal under 2-3 pass under natten, samt ett dagpass. Därefter vill vi att du är tillgänglig för arbete under vecka 25 och sedan vecka 28-34.
Då vi söker flera assistenter för att möta upp vikariebehovet, finns det viss förhandlingsmöjlighet om vecka 25, så sök gärna tjänsten även om du inte kan vecka 25, men är tillgänglig i övrigt.
Om mig:
Jag går under terminen på daglig verksamhet måndag–fredag och på fritiden tycker jag om att träna, gå ut med hunden, lyssna på musik, sjunga och hitta på olika aktiviteter. På sommaren badar jag gärna.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Jag har aktiv tillsyn på natten då jag kan få epilepsianfall, och jag söker en assistent som trivs med att arbeta vakna nätter. Jag kommunicerar via talet och är gående. Jag vill att du är lyhörd inför mina behov samt ser vad som behöver göras. Tillsammans med Familjeassistans kommer jag att välja ut några kandidater som kommer att få en Teamsintervju och därefter även träffa mig. Den kandidat som jag väljer kommer att gå introduktion tillsammans med en av mina assistenter. Tjänsten innefattar helgarbete varannan vecka.
Vi söker dig som:
Inte är allergisk eller rädd för hund då det finns hund i anslutning till arbetsplatsen
Är simkunnig
Talar och förstår svenska väl
Är lyhörd för mina behov och kan ta egna initiativ
Rekrytering sker löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Innan en anställning kan bli aktuell behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, viktigt att du väljer "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning"https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
743 35 STORVRETA Arbetsplats
Familjeassistans I Sverige AB Kontakt
Didrik Viklund didrik@familjeassistans.se Jobbnummer
9960263