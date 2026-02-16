Sommarvikariat, Kyllagermedarbetare till Arla Stockholm Mejeri
2026-02-16
Kyllagermedarbetare till Arla - Stockholm Mejeri Sommarvikariat
Som kyllagermedarbetare jobbar du med att plocka varor som ska levereras ut till Arlas kunder. Tycker du om att vara fysiskt aktiv på jobbet och vill vara en viktig del i att förse hela Storstockholm, med omnejd, med högkvalitativa mejeriprodukter? Sök då gärna sommarjobb i vårt kyllager!
Vad innebär rollen?
Huvuduppgiften är att plocka varor med hjälp av ett system som kallas Pick-To-Voice. Som anställd i kyllagret hjälper du till med att få våra kylbilar redo att lastas och lämna lagret enligt tidtabell. Vi förväntas oss även att du bidrar till en säker arbetsmiljö bland dina kollegor genom att följa våra säkerhetsregler och medverkar till en bra stämning i vårt kyllager. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta strukturerat och alltid slutföra dina uppgifter. Rollen kräver lyft och du står och går mycket i det vardagliga arbetet. Du får en bra genomgång i ergonomi under utbildningsveckan för att lära dig att jobba på ett sätt som är hållbart för kroppen
Arbetstiderna
Under sommaren kommer vi erbjuda schema både för heltid natt, heltid kväll samt skift där du varierar mellan att jobba dag och att jobba kväll. Du kommer att bli tilldelad ett schema och valmöjligheten är begränsad så det är viktigt att du kan tänka dig att arbeta på alla våra scheman. För att vara aktuell för jobbet behöver du minst vara tillgänglig och kunna jobba en av våra semesterperioder. Period 1 vecka 26-29 och/eller period 2 vecka 30-33 då vi har vår högsäsong. Tjänsten är en visstidsanställning.
Vem är du?
För att jobba hos oss är det ett krav att du har fyllt 18 år, detta mot bakgrund av tjänstens arbetstider (AFS 2012:3 §19). Då du måste kunna ta del av och förstå säkerhetsföreskrifter och manualer vill vi gärna att du har goda kunskaper i svenska. Du behöver kunna uppvisa rätten att arbeta i Sverige, vilket sker i samband med intervjun. Du får då uppvisa pass, nationellt ID-kort eller intyg från Migrationsverket. Du behöver även vara tillgänglig för utbildning under en vecka inför att du börjar arbeta hos oss. Utbildningsveckorna du kan välja på är vecka 19, 21, 22 eller 24. Tiden under utbildningsveckan är måndag-fredag 07.30-16.30. Utbildningen är betald.
Egenskaper som vi ser som viktiga i rollen är ansvarstagande, noggrannhet, ordningssamhet samt att du kan jobba självgående. Det är också viktigt att du kan trivas med ett fysiskt arbete. Truckkort är ett krav, saknar du kort för truck erbjuder vi möjligheten att utbilda dig. Du behöver då planera in minst 10 timmar på att studera truckteori hemma innan du startar utbildningen. Teoriprovet för truck skriver du hos oss på plats och det är ett krav att du klarar provet för att få anställning.
Vad erbjuder vi?
Arla är ett globalt bondeägt företag som arbetar "från bondgården till tallriken". Vi är marknadsledande inom vårt område och stolta över vår verksamhet som genomsyras av mångfald och stora ambitioner. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla - oavsett bakgrund eller kön - känner sig välkomna och respekterade. Vi uppmuntrar en stödjande och positiv arbetskultur där arbetsglädje är en central del av vår framgång.
Vi erbjuder en inkluderande och trygg arbetsmiljö där vi värdesätter både individuella och gemensamma framsteg. Vi erbjuder utbildningar för att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga i sitt arbete och kan arbeta på ett hållbart och säkert sätt. Vi har en stark vilja att vara en arbetsplats som både främjar och skyddar hälsa, och vi arbetar kontinuerligt för att vara en långsiktig och hållbar arbetsgivare.
Create the future - Grow with Arla
Stockholms Mejeri verkar för att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. På mejeriet råder nolltolerans och vi genomför regelbundet slumpvisa alkohol- och drogkontroller.
Ansökan och kontakt
Är du den vi söker? Ansök redan idag men allra senast den 1 mars. För att säkerställa en mer objektiv och rättvis rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av arbetspsykologiska tester för både personlighet och logiskt tänkande. För dig som uppfyller de grundläggande kraven kommer testen att skickas ut inom kort efter sista ansökningsdag. De kandidater vars ansökan och testresultat matchar väl mot de egenskaper som vi anser behövs för att lyckas i rollen, går vidare till intervju. Så ansöker du
Arbetsgivare Arla Foods AB
Slammertorpsvägen 1
176 71 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Stockholmsmejeriet
