Sommarvikariat inom vård och omsorg - med 7000kr bonus
2026-04-29
I år erbjuder vi våra sommarvikarier 7000kr i bonus!
Vill du ha ett sommarjobb som får dig att växa och utvecklas? Är du social, empatisk och drivs av att göra skillnad för andra? Sök då sommarvikariat inom vård och omsorg i Krokoms kommun! Vi erbjuder alla som arbetar 300 timmar eller mer över sommaren 7000 kronor i bonus, samt storhelgstillägg under Yranhelgen.
Välkommen till oss!
Krokom är en till ytan stor kommun mellan Östersund och Åre. Här kan du uppleva oslagbar natur, vandra i orörd fjällmiljö och fiska i rika vatten. Atlanten och Trondheim är mindre än tre timmar bort.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare, i alla skeden av livet.
Som sommarvikarie har du stor chans till vidare anställning efter din vikarieperiod. Vi erbjuder dig ett varierat, självständigt och roligt sommarjobb.
För dig utan utbildning eller tidigare erfarenhet erbjuder vi såväl teoretisk som praktisk introduktionsutbildning inför första dagen. För dig som kan finns möjlighet att börja arbeta redan under våren. Då får du introduktion på plats i verksamheten med en utsedd handledare.
En dag som vikarie inom vård och omsorg
Att arbeta inom vård och omsorg är varierande och roligt. Jobbet innebär att du stöttar personer i deras vardag. Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på vilken verksamhet du väljer att jobba i, och vem du hjälper.
De verksamheter vi behöver bemanna i sommar är
Hemtjänst
Föllinge
Offerdal
Nälden
Krokom
Ås
Nattpatrull
Särskilt boende
Blomtergården i Krokom
Hällebo i Offerdal
Solbacka i Föllinge
Stöd och service i Nälden och Krokom
Gruppbostäder
Servicebostäder
Daglig verksamhet
Personlig assistans
De vanligaste arbetsuppgifterna kan delas in i fyra kategorier:
Hjälpa till i hemmiljön: såsom att städa, tvätta, bädda sängen eller handla och laga mat.
Personlig omsorg: hjälpa till med dusch och toalettbesök, klä på kläder, klippa naglar, raka ett skägg eller hjälpa till vid måltider.
Aktiviteter: I ditt uppdrag ingår även att utföra olika aktiviteter för de du hjälper. En del personer har planerade aktiviteter som du ser till att personen kommer iväg till, men ibland kan det vara egna ideer som att ordna ett firande, en filmkväll eller gå ut på en promenad.
Medicinska arbetsuppgifter: som att kontrollera blodtryck, lägga förband eller ge läkemedel. Detta är ett uppdrag man får först efter att man arbetat ett tag och genomgått viss utbildning.
Din kompetens
Krav
B-körkort för att få arbeta inom hemtjänst och stöd och service
Du behöver vara 18 år
Meriterande för tjänsten
Undersköterskeutbildning
B-körkort
Om du läser vård- och omsorgsprogrammet
Tidigare erfarenheten från vårdyrke
Övrig information
Sommarvikariat
Tim- eller månadsanställning
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning
Vi erbjuder 7000 kronor i bonus (innan avdragen skatt), bonusen betalas ut tillsammans med septemberlönen 2026. För att få ta del av bonusen krävs att den anställde arbetat sammanlagt 300 timmar eller mer under 10-veckorsperioden 15/6-23/8. För att ha rätt till bonusen behöver man varit ha varit på plats och jobbat 300 timmar. Har man exempelvis blivit sjuk från ett arbetspass är inte den tiden bonusgrundande.
Storhelgstillägg under Yranhelgen (fredag eftermiddag till söndag kväll v.31).
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Obs. om du har skyddad identitet ska du inte skicka ansökan via länken. Ring i stället 0640-162 52 för att anmäla ditt intresse.
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
https://krokom.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krokoms Kommun Kontakt
Rekryterare
Therese Andersson therese.andersson@krokom.se
9883761