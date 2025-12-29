Sommarvikariat inom särskilt boende/äldreboende - Gör skillnad i sommar!
2025-12-29
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Det finns tre äldreboenden i Stenungsunds kommun; Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården. På dessa boenden arbetar vi med att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt och roligt sommarjobb?
Hos oss får du chansen att göra skillnad i människors liv varje dag. Vi söker engagerade och omtänksamma personer som vill vara en del av vårt team på våra särskilda boenden för äldre.
Vad vi erbjuder:
* En noggrann introduktion med bredvidgång för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
* Möjlighet till fortsatt anställning även efter sommaren.
* Flexibla arbetstider: Välj mellan dag-, kvälls- eller nattpass.
* En trygg arbetsplats som följer alla avtal och lagar.
* Chansen att göra ett riktigt givande jobb med härliga kollegor och boende.
Som sommarvikarie hos oss kommer du att:
* Hjälpa och stödja våra boende i deras vardag utifrån deras individuella behov.
* Bidra till att skapa trygghet och en meningsfull tillvaro genom allt från personlig omvårdnad till en trevlig fikastund eller en promenad.
* Utföra omvårdnads- och sjukvårdsinsatser enligt delegering och lagar.Kvalifikationer
Vem är du?
* Du har ett positivt synsätt och tycker om att arbeta med människor.
* Du talar och skriver svenska flytande (andra språk är meriterande).
* Har du utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg är det ett stort plus, men vi välkomnar alla som brinner för att göra skillnad!
* Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Varför välja oss?
Stenungsunds kommun är en kustnära och expanderande kommun som erbjuder en härlig arbetsmiljö med närhet till havet och goda kommunikationsmöjligheter. Vi arbetar med glädje, omtanke och gemenskap och vi vill att du ska känna dig som en del av vårt team.
Vi anställer löpande under vår och försommar.
Välkommen att bli en del av oss i sommar tillsammans gör vi skillnad!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Svar på detta mail kan hamna i skräpposten! Ersättning
