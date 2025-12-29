Sommarvikariat inom hemtjänst och korttidsenheten - Gör skillnad i sommar!
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Hemtjänsten i Stenungsunds kommun är uppdelad i sex olika distrikt. Stödet från hemtjänsten ska hjälpa vårdtagare till ett så självständigt liv som möjligt, för att de ska kunna bo kvar hemma sålänge de önskar. Vi arbetar efter visionen: "Alltid bästa möte".
Korttidsenheten utför du dagliga insatser till omsorgstagare som har tillfälligt eller återkommande behov av hjälp och stöd på ett boende.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbetet hos omsorgstagarna i deras egen bostad, en personlig och omväxlande miljö. Det kan handla om allt från promenad till personlig omvårdnad, men även att laga mat och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du arbetar framför allt självständigt men vissa arbetsmoment gör du tillsammans med dina kollegor. För att förflytta dig mellan de olika omsorgstagarna använder du cykel eller bil.
Som medarbetare på korttidsenheten utför du dagliga insatser till omsorgstagare som har tillfälligt eller återkommande behov av hjälp och stöd på ett boende. Det kan handla om allt från en promenad med gott sällskap, ge medicin till att ge rehabiliterande insatser för att omsorgstagaren ska kunna återgå till sitt ordinarie hem. Dina insatser ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre i kommunen.
Arbetstiderna är varierande och schemalagda. Du kan arbeta både dag, kväll och helg. Vi har också nattpass. Exakta tider skiljer sig beroende på var du ska jobba.
I arbetet ingår också att dokumentera i våra verksamhetssystem inom respektive verksamhetsområde.
Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför vård och omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen och på delegation utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Du får en god introduktion med bredvidgång, allt för att skapa en trygghet för dig när du utför dina arbetsuppgifter hos oss i sommar.
Vi anställer löpande under vår och försommar och erbjuder varierande sysselsättningsgrader.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och ser till individen och dennes rätt till självbestämmande. Individens behov står i centrum och det är viktigt att du finns med som ett stöd och inte tar över det omsorgstagaren själv kan utföra. Ditt stöd ska bidra till delaktighet i samhället. Som person förutsätter vi att du är empatisk och har en känsla för när du ska kliva fram eller hålla dig i bakgrunden, att vara lyhörd är viktigt. Du har en personlig mognad, hög integritet med ett professionellt och respektfullt bemötande som alltid strävar efter bästa möjliga möte. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära arbete med kollegor eller anhörig, vilket innebär att du är anpassningsbar och flexibel i ditt förhållningssätt.
För att arbeta inom verksamheterna:
* Måste du fyllt 18 år.
* Ha B-körkort, b-körkort är inte ett krav på Korttidsenheten.
* Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift, fler språk är meriterande.
* Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
* Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Det är meriterande om du är under utbildning/utbildad så som undersköterska eller pedagog, eller arbetserfarenhet inom vård och omsorg.
Stenungsunds kommun erbjuder dig som söker:
* En trygg anställning. Vi följer alltid gällande avtal och lagar kring till exempel löner och arbetstider.
* Goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren.
Vi ser gärna att du har mobilt bank ID och kan använda det i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
