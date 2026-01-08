Sommarvikariat inom Funktionsstöd - gör skillnad och ha kul på vägen!
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt? Där du får utvecklas och möta fantastiska människor? Då ska du jobba med oss i sommar!
Höganäs Omsorg söker engagerade och omtänksamma personer för sommarvikariat inom funktionsstöd. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du är hjäten i någon annans vardag. Du får chansen att växa som person och utveckla egenskaper som empati, kreativitet och mod.
Inom Funktionsstöd arbetar du stödjande och handledande med ett pedagogiskt arbetssätt för att våra omsorgstagare i vardagen, så långt det är möjligt, ska kunna leva som andra med livskvalité, goda levnadsvillkor och delaktighet. Våra verksamheter arbetar med alla åldrar och omsorgstagarnas behov skiljer sig från varandra, bland annat personer med mildare funktionsnedsättning med behov av pedagogiskt stöd till personer med grav funktionsnedsättning med större omvårdnadsbehov.
Vi erbjuder vikarietjänster inom :
• grupp-/ serviceboende samt daglig verksamhet
Vi erbjuder månadsvikariat.
Citat från våra tidigare sommarvikarier;
"Jag har haft en väldigt fin sommar på mitt sommarvikariat inom LSS. Jag har lärt mig väldigt mycket både om mina omsorgstagare, men även om mig själv."
Oavsett vilken verksamhet du kommer att arbeta inom så får du självklart en gedigen introduktion så att du känner dig säker i din roll.
I denna rekrytering sker urval och tillsättning löpande ända fram till sista ansökningsdag.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och att du har en vilja och nyfikenhet att lära mer. Du är trygg, engagerad, självständig och har en god kommunikativ förmåga. Du vill hjälpa människor att leva sitt bästa liv
Du får gärna ha någon form av utbildning och/eller erfarenhet i yrket men det är inget krav.
Krav: Du ska ha fyllt 18 år.
* För vissa tjänster/placeringar behöver du ha B-körkort.
* Du ska kunna genomföra ett godkänt delegeringsprov tillsamman med en sjuksköterska
Du behöver goda kunskaper i svenska språket så går du vidare i rekryteringsprocessen får du genomföra ett språktest.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta sammanhängande minst 6 veckor under perioden v.24-35, ännu bättre om du kan arbeta hela sommaren! Introduktion sker utöver dessa veckor. Hos oss arbetar du varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg, beroende på verksamhet. Variationen gör att du även hinner njuta av sommaren vid sidan av jobbet.
Möjlighet att fortsätta hos oss efter sommaren.
Friskvårdsförmån; Vi vill att du ska må bra när du jobbar hos oss. Därför har vi ett välutvecklat friskvårdsarbete där även du som är månadsvikarie får friskvårdsbidrag.
Sök nu och börja din resa mot ett sommarjobb du aldrig glömmer!
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket.
Det är viktigt att du lämnar referenser gärna från arbetsledande befattning.
Innan anställning kan erbjudas behöver du, i samband med intervjun, uppvisa ett fysiskt, oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister, utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
"I alla våra rekryteringar ska vi sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Ersättning
