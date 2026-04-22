Sommarvikariat hel/deltid. Hemtjänst med demensinriktning
HEMTJÄNST
Vi söker dig som har intresse av att arbeta med personer som har en minnessjukdom (demens) och/eller psykisk ohälsa då vi endast har sådana kunder i hemtjänstverksamheten (kunderna är inte utåtagerande eller farliga).
Verksamheten erbjuder tre olika upplägg av tjänster i sommar.
Var god skriv i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av samt hur och hur mycket du kan arbeta, vilka veckor
Tjänst för fast schema:
Dagtid: Rullande fyraveckorsschema på 100% (varav varannan vecka är helgarbete 37/37). Du har ett fast schema som du följer mellan ca juni-augusti. Det är även möjligt att börja innan juni och fortsätta att arbeta i verksamheten efter augusti.
Arbetstid: 07.30-16.30
Kvällstid: Rullande fyraveckorsschema på 84,12%. Du har ett fast schema som du följer mellan ca juni-augusti. Det är även möjligt att börja innan juni och fortsätta att arbeta i verksamheten efter augusti. Arbetspass är ca 19 stycken per månad.
Arbetstid: 15.00-22.00
Boka dig på enstaka pass: Är du inte tillgänglig för arbete hela sommaren kan du boka dig på enstaka pass. Ett krav är att du är tillgänglig minst 3 pass per vecka då våra kunder behöver kontinuitet. Du kan beroende på tillgängliga pass arbeta både dag, kväll, vardagar och helger utifrån vad som fungerar för dig. Det är även möjligt att börja innan juni och fortsätta att arbeta i verksamheten efter augusti.
Lön: Utifrån verksamhetens kollektivavtal (Almega Vårdföretagarna)
Introduktion och handledning
Du får introduktion innan du börjar arbeta självständigt och det finns alltid gruppledare dagtid på verksamhetens lokal som kan ge dig handledning och stöd när du arbetar. Du rapporterar även kontinuerligt under ditt arbetspass till gruppledarna om något avviker hos kund eller i schema.
För att arbeta i verksamheten ska du:
• ha intresse av att arbeta med människor som har olika demenssjukdomar eller psykisk ohälsa
• kunna mycket bra svenska i tal och skrift då du går till kunder som kan ha svårt att förstå och tala samt att du ska kunna dokumentera i journaler och läsa instruktioner.
• vara självgående, envis, tålmodig, stresstålig, initiativtagande och kreativ i ditt arbetssätt. Det är viktigt att du är mycket social och har lätt för att träffa och kommunicera med människor du inte känner
• hantera stress och kunna planera och strukturera ditt arbetet
• ha bra lokalkännedom i innerstockholm då du tar dig runt via kommunala färdmedel eller går. Är du inte van vid Stockholm behöver du känna en trygghet i att röra dig runt i nya områden.
Observera att vi slutligen lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom kunskap, intresse, initiativförmåga, kommunikation/bemötande och personlighetskaraktär.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Du följer ett insatsschema och går till kunder i deras egna hem och utför de insatser som kunderna är beviljade enligt biståndsbeslut. Beslutet innefattar bland annat att sköta om allmän hygien och intimhygien, dusch, matlagning, social samvaro, städ, tvätt, handling, följa med till olika inrättningar och promenad. Vi arbetar mycket med att motivera för att vi ska kunna få utföra insatserna och använder oss utav olika arbetsmetoder som hjälpmedel.
Vi har gruppledare och administratör som bemannar kontoret dagtid dit du kan vända dig i ditt dagliga arbete.
Vilka är vi
Stockholms Demens och Specialteam är ett hemtjänstföretag som utför insatser i kundens egna hem. Verksamheten utför även ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd.
Vi arbetar med tidsredovisningssystemet Paragå där medarbetarna loggar in och ut sig från varje kundbesök med hjälp av mobiltelefon, NFC taggar samt dokumenterar direkt på plats i kundens journal. Paragå övervakar inloggningar via Gps.
Vart finns vi och hur tar du dig runt till kunderna
Vi har kunder i 8 olika stadsdelar och du utgår och avslutar ditt arbetspass från Södermalm där vi har vår lokal. Du tar dig runt till kunderna via kommunala färdmedel eller går (verksamheten har inga bilar). SL kort är ett krav att inneha för denna tjänst.Övrig information
Var god läs om oss på vår hemsida innan du söker tjänsten www.stockholmsdemensteam.se
Observera att vi inte behandlar ansökningar som saknar kompletta cvn där information om utbildning och anställningstillfällen/tjänst samt personligt brev saknas.
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller på plats utan endast via mail. Intervjuer kan göras via internet om du befinner dig på annan ort än Stockholm. Vänligen skriv i din ansökan om du inte kan närvara fysiskt på grund av att du befinner dig på en annan ort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: jobb@sthlmsdemensteam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholms Demens och Specialteam
(org.nr 556815-9775), http://www.stockholmsdemensteam.se
Ringvägen 39B (visa karta
)
118 63 STOCKHOLM
