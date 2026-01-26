Sommarvikariat, fysioterapeut till Rehab väst slutenvård
Vill du komma att arbeta hos oss i sommar? Skicka då in en ansökan!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vill du bli en del av Rehab väst och bidra till framtidens bästa rehabilitering? Rehab väst är en enhet inom närsjukvården i västra Östergötland som erbjuder rehabilitering av hög kvalitet till patienter i västra länsdelen. Vårt uppdrag är att ge östgötarna en trygg, kvalitetssäker och likvärdig rehabilitering oavsett var i länet man bor. Vi bedriver idag verksamhet på lasarettet i Motala, i Mjölby och några vårdcentraler i västra länsdelen. Rehab väst har drygt 85 medarbetare fördelade på fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, administratörer och undersköterskor. Vi erbjuder rehabilitering inom slutenvården, öppenvård och primärvård. Inom närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete med andra vårdgivare. Vi har även nära samverkan med övriga rehabiliteringsorganisationer i regionen. Vår verksamhet präglas av engagemang och viljan att utveckla och förbättra processer för att skapa mervärde för patienten. Inom Rehab väst hjälper och stödjer vi varandra samt är kunniga inom våra professioner och uppdrag. Vi arbetar aktivt för att använda och utveckla digitala lösningar för att tillgodose medborgarnas och verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
I sommar behöver vi fysioterapeut till slutenvårdsgruppen på Rehab väst. Vi arbetar mot medicinska specialistkliniken (MSK) på geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA), medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA/MOA), hjärtenhet och stroke- enhet. Arbetet innebär ett nära samarbete med fysioterapeutkollegor, arbetsterapeuter och övriga avdelningsteamet. Du kommer ha en huvudsaklig placering där hänsyn tas till gruppens sammansättning samt din kompetens och erfarenhet.
Hos oss får du arbeta med fysioterapeutisk bedömning och träning inom bland annat ortopedi, neurologi, andning och cirkulation. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
Du kommer bli väl omhändertagen när du börjar hos oss och du kommer att omfattas av Rehab västs introduktionsprogram. Här får du ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och kreativa kollegor på en arbetsplats som präglas av god trivsel.
Arbetsgrupp
Närmsta arbetsgruppen är cirka 17 kollegor med profession arbetsterapeut/vårdsamordnare och fysioterapeut.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av rehabilitering i slutenvård är meriterande. Arbetet kräver att du har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du flexibel, empatisk och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i dig själv. Hos oss är det viktigt att du trivs med att jobba i team och i nära samarbete med kollegor och att samtidigt jobba en del självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
