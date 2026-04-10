Sommarvikariat för sjuksköterska - bli en del av Achima Care Sala
Sommaren närmar sig - och vi söker nu dig som är sjuksköterska och vill arbeta hos oss på Achima Care Sala vårdcentral i sommar!
Hos Achima Care Sala får du arbeta i en trygg och stimulerande miljö där kvalitet, kontinuitet och patientsäkerhet alltid står i fokus. Vi är ett engagerat team på cirka 25 medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 8 700 listade patienter. Här präglas arbetsdagen av samarbete, omtanke och ett professionellt bemötande - gentemot både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss har du en central och viktig roll i verksamheten. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av:
Mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Digital kontakt med patienter
Vaccinering och andra sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentralKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och känner dig trygg i din profession. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta på en vårdcentral är detta meriterande. Som person har du en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi tror att du är organiserad, har en god kommunikativ förmåga samt har lätt för att samverka med flera professioner.
Vad vi erbjuder
På Achima Care Sala värdesätter vi en god trivsel och att ha kul på jobbet. Därför ser vi gärna att du är prestigelös som person och bidrar till en god stämning. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Att du delar Achimas värderingar och har ett bra bemötande mot patienter och medarbetare ser vi som självklart!
Om anställningen
Anställning v.24-33 eller enligt överenskommelse
Heltid eller deltid
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Magdalena Sjöholm, på magdalena.sjoholm@achima.se
eller 073-324 80 06. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
https://jobb.achima.se
Kålgårdsgatan 7 (visa karta
)
733 31 SALA
