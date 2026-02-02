Sommarvikariat BMA-studenter till Patologi och cancerdiagnostik
2026-02-02
Vi söker nu dig som studerar till biomedicinsk analytiker och är intresserad att jobba som sommarvikarie inom ditt kommande yrke!Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi är Nordens största patologilaboratorium och totalt hanterar vi cirka 300 000 prover om året.
Vi utför högspecialiserad diagnostik där alla våra medarbetare är en viktig del i kedjan.
Inom specialiteten patologi och cytologi studerar vi vävnad och celler för att utreda och diagnostisera sjukdomar. De provsvar vi får fram är avgörande för att kunna ställa rätt diagnos, men svaren används också för att förutsäga vilken behandling som är bäst lämpad.
Arbetsuppgifterna kan bestå av provmottagning, hantering av färska och formalinfixerade preparat, paraffininbäddning och paraffinsnittning, manuella och maskinella färgningar samt skanning för digital patologi. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på erfarenhet och vilken enhet du kommer att arbeta på.
Läs mera: Medicinsk enhet - Klinisk patologi och cancerdiagnostik (karolinska.se)
Kontaktuppgifter
Histologilaboratorium
Solna - Sazan Esho sazan.esho@regionstockholm.se
Huddinge - Nina Shafiee nina.shafiee@regionstockholm.se
Danderyd - Shafagh Nejad Ghaffar shafagh.nejad-ghaffar@regionstockholm.se
Södersjukhuset - Charlotte Josefsson charlotte.josefsson@regionstockholm.se
Speciallaboratorium
Solna - Erika Ezelius - erika.ezelius@regionstockholm.se
Cytologiskt och Hematopatologiskt laboratorium
Solna - Rana Fransi - rana.fransi@regionstockholm.se
Vi söker dig som
arbetar noggrant och tänker på kvalitén på ditt arbete.
har ett genuint intresse för laborativt arbete och känner stort ansvar för arbetsuppgifterna.
kan arbeta självständigt men inte är rädd att fråga om du är osäker på något.
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Har en positiv inställning och bidrar till gott arbetsklimat.KvalifikationerKvalifikationer
Biomedicinsk analytikerstudent/motsvarande och har avslutat termin 2 innan sommaren 2026.
Goda kunskaper i svenska tal och skrift, nivå C1
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av laborativt arbete samt hantering av patientprover.
För att vara aktuell för ett sommarvikariat hos oss behöver du kunna arbeta minst 6 veckor mellan juni-augusti, där vecka 28-32 är ett krav. En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
När du skickar in din ansökan har du möjlighet att önska verksamhet och arbetsort. Självklart vill vi ta hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men observera att vi inte kan ge några garantier.
Vi kommer primärt att utföra digitala intervjuer på Teams, men även fysiska tillfällen kan bli aktuellt beroende på verksamhet.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
