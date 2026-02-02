Sommarvikariat Biomedicinsk analytikerstudenter till Närlaboratorium
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du Biomedicinsk analytikerstudent och vill du arbeta i din närmiljö på klinisk kemi, sektion Närlaboratorier (LNP) i sommar? Med våra 40 arbetsplatser spridda över hela regionen från Hallstavik i norr till Nynäshamn i söder kan vi erbjuda ett samarbete som både är hälsosamt och flexibelt.
Att arbeta nära din egen närmiljö ger dig möjlighet att skapa starka lokala nätverk och samtidigt bibehålla en god balans mellan arbete och privatliv. Tillsammans gör vi skillnad där vi bor, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Våra närlaboratorier ansvarar för provtagningscentralerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, provtagningscentralen vid Danderyds sjukhus samt provtagning på cirka 40 arbetsplatser inom region Stockholm, från Hallstavik i norr till Nynäshamn i söder.
Du kommer att ha ett meningsfullt arbete där du får samarbeta med både kollegor och patienter. Genom ditt engagemang och kompetens kommer du att bidra till en bättre vård och göra en verklig skillnad för de människor du möter i ditt dagliga arbete.
På närlaboratorier möter vi patienten i flera arbetsmoment så som vid provtagningar och funktionsundersökningar. Vi har även en stor del i det preanalytiska förfarandet av prover. Arbetsuppgifterna består av venös och kapillär provtagning på vuxna och barn samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Läs mera: Jobba på Klinisk kemi (karolinska.se)
Kontaktuppgifter
LNP 1: Saltsjöbaden, Gustavsberg, Maria, Nacka Närsjukhus, Ersta sjukhus, Boo
Marijana Stankovic marijana.stankovic@regionstockholm.se
LNP 2: Bollmora, Dalen, Farsta, Rågsved, Vendelsö, Årsta
Fahima Huda fahima.huda@regionstockholm.se
LNP 3: Handens Närsjukhus, Huddinge, Västerhaninge, Nynäshamn, Skärholmen
Kamran Nourafkan Khoshdel kamran.nourafkan-khoshdel@regionstockholm.se
LNP 4: Danderyd, Djursholm, Hallstavik, Kallhäll, Mörby, Vaxholm
Jamila Darsenius jamila.darsenius@regionstockholm.se
LNP 5: Löwenströmska, Margretelund, Täby sjukhus, Upplands Väsby, Vallentuna, Åkersberga
Pyrola Boberg pyrola.boberg@regionstockholm.se
LNP 6: Brommaplan, Stadshuset Lidingö, Sophiahemmet, Torsvik,
Merna Albeer merna.albeer@regionstockholm.se
LNP 7: NKS Solna, Solna Centrum, Tureberg, Sollentuna sjukhus
Adam Wretler adam.wretler@regionstockholm.se
Vi söker dig som
Tar ansvar för din uppgift genom att arbeta strukturerat, noggrant och kvalitetssäkert.
Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Har lätt för att samarbeta med andra människor, du lyssnar och kommunicerar på ett bra sätt. KvalifikationerKvalifikationer
Biomedicinsk analytikerstudent som minst har avslutat termin 2 till sommaren eller annan högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer relevant
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, nivå C1
Meriterande:
Erfarenhet av provtagning
För att vara aktuell för ett sommarvikariat behöver du kunna arbeta minst 8 veckor mellan juni-augusti är ett krav . En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
När du skickar in din ansökan har du möjlighet att önska verksamhet och arbetsort. Självklart vill vi ta hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men observera att vi inte kan ge några garantier.
Vi kommer primärt att utföra digitala intervjuer på Teams, men även fysiska tillfällen där gruppintervjuer kan bli aktuellt beroende på verksamhet.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska Jobbnummer
9717433