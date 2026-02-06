Sommarvikariat Arbetsterapeut till Capio Geriatrik Löwet
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands Väsby
2026-02-06
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Välkommen till Capio Geriatrik Löwet på Löwenströmska sjukhuset som ligger naturskönt i Upplands Väsby. Capio Geriatrik Löwet bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm.
Vi består av två akutgeriatriska vårdavdelningar med totalt 58 geriatriska vårdplatser samt en kognitiv mottagning. På vårdavdelningarna vårdas äldre patienter för bland annat infektioner, hjärtkärlsjukdom, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. I rehabiliteringsteamet ingår undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnaster, dietist och logoped.
Vi erbjuder en familjär gruppkänsla, ett vårdnära ledarskap och en mycket god gemenskap här på Capio Geriatrik Löwet.
Din roll
Som arbetsterapeut på Geriatrik Löwet möter du patienter som vårdas inneliggande till följd av skada, sjukdom eller genomgången operation. Ditt huvudsakliga uppdrag är att främja patientens rehabilitering och bidra till en säker och självständig återgång till hemmet.
Du genomför ADL-bedömningar för att kartlägga patientens förmåga inom personlig vård, förflyttningar och andra aktiviteter i vardagen, både under sjukhusvistelsen och i samband med utskrivning. Arbetet är självständigt men du har ett nära samarbete med klinikens Fysioterapeut och samarbetar även med andra yrkesgrupper för att planera för patienternas hemgång och eventuella behov av fortsatt stöd eller bostadsanpassningar efter utskrivning.
Vi erbjuder dig * Kollektivavtal. * Närvarande chef. * Kompetensutveckling. * Frukost varje fredag. * Fruktkorg varje vecka. * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra.
Om dig
Vi söker dig som är leg arbetsterapeut med erfarenhet av sjukvård eller du som önskar prova på att arbeta som arbetsterapeut i sjukvården. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Publicerat: 2026-02-06
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7184023-1829026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Löwenströms väg 1 (visa karta
)
194 45 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9727996