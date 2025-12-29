Sommarvikariat administratörer till passverksamheten, flera orter Halland
Polismyndigheten, Polisregion Väst / Receptionistjobb / Halmstad Visa alla receptionistjobb i Halmstad
2025-12-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Väst i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Nu söker vi administratörer med inriktning mot resehandlingsverksamheten med placering på polisens servicekontor i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polisområde Halland
Polisområde Halland är ett av fem polisområden i polisregion Väst med huvudsäte i Halmstad. Polisområde Halland sträcker sig över sex kommuner och är indelat i fyra lokalpolisområden: Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Vi söker nu dig som vill arbeta som administratör i sommar på något av våra servicekontor i Halmstad, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka. Tjänstgöring på annan ort inom lokalpolisområdet samt på annat lokalpolisområde i PO Halland kan förekomma när verksamheten så kräver.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som semestervikarie på polisens servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden. Du blir myndighetens ansikte utåt och kanske besökarens första kontakt med polisen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga pass- och identitetskortsansökningar
Andra arbetsuppgifter kan förekommande som t.ex. att ta emot och registrera anmälningar från allmänheten och hantera hittegods.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som administratör är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska interna utbildningen som inleder de första två veckorna. Det är fördelaktigt om du har möjlighet att börja utbildningen under början av juni. Arbetstiden på polisens servicekontor är framförallt förlagd under dagtid, det kan förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
• Minst ett års arbetslivserfarenhet inom service och/eller administration
• God datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du även har/är:
• Polisstuderande alternativt juridikstuderande
• Svenskt B-körkort
• Tidigare erfarenhet från polisen eller av annan statlig verksamhet
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i serviceyrke där du mött dina kunder personligen t.ex. inom reception, butik eller inom vården
• Tidigare erfarenhet i närtid av att handlägga ansökan om pass och nationellt ID-kort
• Kunskaper i teckenspråk och/eller utomnordiska språkkunskaper utöver engelska där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs att arbeta i grupp, har god samarbetsförmåga och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat. Uppdraget som administratör innehåller många kontaktytor och det är viktigt att du har viljan att ge god service till allmänheten. Du är flexibel, strukturerad och har förmåga till att prioritera. Arbetstempot är ofta högt, vilket även ställer krav på stresstålighet.
ÖVRIGT
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef för respektive placeringsort:
Pontus Remdahl, Falkenberg
076- 145 34 00pontus.remdahl@polisen.se
Michaela Torsson, Halmstad
Nås via polisens växel 114 14 Michaela.torsson@polisen.se
Emma Börjesson, Varberg
Nås via polisens växel 114 14 Emma-josefina.borjesson@polisen.se
Sara Olsson, Kungsbacka
Nås via polisens växel 114 14Sara-elisabet.olsson@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Hanna Lundbäck hanna.lundback@polisen.se
Anställningsform: Sommarjobb/Säsongsanställning, kan även bli aktuellt med timanställning om behov uppstår
Arbetsort: Varberg, Halmstad, Falkenberg eller Kungsbacka.
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, dagtid med flex, kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Tillträde: Utbildningsstart v23-24.
Funktion: Administratör.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja tjänsten är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska nationella internutbildningen som sträcker sig över sammanlagt två veckor. Utbildningsstart v23-24.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats.
Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB655/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Väst Jobbnummer
9665276