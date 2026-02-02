Sommarvikariat 2026 - Undersköterska till hälsa- och sjukvårdsavdelningen
2026-02-02
Vi söker nu undersköterskor som vill ingå i vårt arbetslag under sommaren! Du kommer att hjälpa sjuksköterskor inom särskilt boende, hemsjukvård och funktionsstöd med undersköterskeuppgifter så som provtagning, såromläggning med mera.
Låter det här intressant? Vänta inte med din ansökan!
Som undersköterska inom hälso- och sjukvård arbetar du både mot särskilt boende, hemsjukvård dag och kväll samt funktionsstöd. Arbetstider är dag, kväll och helgtjänstgöring.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet. Du ges möjlighet till utveckling och lärande då du kommer att samarbeta i team med andra professioner. Med ett teambaserat arbetssätt innebär det att flera yrkesgrupper har ett gemensamt mål att skapa god livskvalitet och en bra miljö för våra patienter.
I arbetsuppgifterna ingår delegerade arbetsuppgifter från legitimerad sjuksköterska så som provtagningar, omläggningar, läkemedelshanteringar etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri.
Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är ett krav.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver giltigt körkort, behörighet B.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Välkommen in med din ansökan.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
