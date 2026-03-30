Sommarvikariat - Sjuksköterskor & Undersköterskor till hemsjukvården
Mönsterås Kommun / Sjuksköterskejobb / Mönsterås Visa alla sjuksköterskejobb i Mönsterås
2026-03-30
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mönsterås Kommun i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Vill du ha ett självständigt och meningsfullt arbete i sommar där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi engagerade sjuksköterskor och undersköterskor till hemsjukvården i Mönsterås kommun.
Hos oss får du arbeta nära patienten i deras hemmiljö, med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar - tillsammans med ett kompetent och stöttande team.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom hemsjukvården arbetar du med planerade och akuta insatser i patientens hem. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med kollegor och omsorgspersonalen närmast patienten. Du kommer även har ett tätt samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter som ansvarar för rehabilitering av våra patienter och regionens läkare.
För sjuksköterskor innebär arbetet bland annat:
* Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
* Läkemedelshantering
* Bedömningar och uppföljningar
* Samverkan med andra vårdaktörer
För undersköterskor innebär arbetet främst medicinska arbetsuppgifter såsom:
* Provtagning
* Omläggningar och sårvård
* Benlindning/kompressionsbehandling
* Observation och rapportering av patientens tillstånd
Vi erbjuder
* Ett självständigt och utvecklande arbete
* Introduktion anpassad efter din erfarenhet
* Möjlighet att arbeta dag som undersköterska och dag, kväll och helg som sjuksköterska
* En arbetsplats med god sammanhållning och korta beslutsvägarKvalifikationer
Sjuksköterska:
* Legitimerad sjuksköterska
* Erfarenhet av hemsjukvård är meriterande
* B-körkort krävs, manuell växellåda
Undersköterska:
* Utbildad undersköterska
* Erfarenhet av medicinska arbetsuppgifter är meriterande
* God vana av delegerade HSL-insatser
* B-körkort krävs, manuell växellåda
Vi söker dig som:
* Är trygg i din yrkesroll
* Har god förmåga att arbeta självständigt
* Är flexibel och lösningsorienterad
* Har ett gott bemötande och sätter patienten i fokus
ÖVRIGT
Rekrytering kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningsperioden löpt ut.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Tomas Ingesson tomas.ingesson@monsteras.se 010-353 73 65 Jobbnummer
9826002