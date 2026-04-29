Sommarvikariat - Personlig assistent till kille i Sandviken
Hej,
Jag är en glad kille i 30-års åldern som letar efter en assistent som kan hjälpa mig i vardagen.
En vanlig dag behöver jag hjälp med att klä på mig, gå på toaletten, duscha/daglig hygien, laga mat, äta, gå till jobbet samt fritidsaktiviteter.
Jag älskar bilar och går gärna på promenad där det finns mycket bilar att titta på. Tycker det är fruktansvärt roligt med stora parkeringsplatser och långa bilköer. Eftersom vi kommer spendera mycket tid tillsammans så är vår personkemi viktig. Jag ser gärna att du är lättsam och tålmodig, att du har en vilja att förstå och se mig samt att du gillar du att hitta på saker (läs bus).
Jag förstår svenska och kommunicerar mycket och gladeligen på mitt sätt. För att vi ska förstå varandra krävs det att svenska är ditt modersmål. Då jag sitter i rullstol så använder jag en personlift mellan säng, rullstol, toalett etc.
Är du utbildad undersköterska och har erfarenhet av att jobba med epilepsi-kramper så är det ett stort plus.
Kriterier:
För att vi ska förstå varandra krävs det att svenska är ditt modersmål
Du bör ha tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vara utbildad Undersköterska
Omfattning: 90-100%, v26-v32 (Sommarvikariat)
Tillträde: 15/6 eller enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivare: Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
811 40 SANDVIKEN
