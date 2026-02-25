Sommarvikariat - Medicinsk sekreterare till Psykiatrisk avdelning Ytterö
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-25
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill jobba som sommarvikarie hos oss på Ytterö som är beläget i Farsta.
Om Psykiatrisk avdelning Ytterö
På Psykiatrisk avdelning Ytterö bedrivs heldygnsvård med inriktning huvudsakligen mot psykos. Ytterö tar emot patienter i allt från akuta tillstånd till patienter som läggs in via öppenvården eller via självvald inläggning. Avdelningen tar också emot patienter från hela Stockholm i den mån det finns plats. Här arbetar ett engagerat team där personcentrerad heldygnsvård för patienter med psykiatrisk problematik sätts i centrum. För att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds insatserna till patienten av diagnosspecifika vårdprocesskartor som anpassas utifrån patientens individuella behov. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och läkare tillsammans. Enheten ligger vackert belägen bredvid Magelungssjön nära Farsta Centrum. Kollektivtrafik finns i nära anslutning till enheten och parkeringsplatser för anställda.
Ditt arbete som medicinsk sekreterare
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter men en stor och viktig del av arbetsuppgifterna är LPT- och ÖPT-hantering vilket består i att bevaka tidsfrister som gäller för patienten som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I samband med detta har du ett nära samarbete med ansvariga överläkare, övrig personal samt Förvaltningsrätten som är den beslutande instansen. Övriga arbetsuppgifter kan bestå av att skriva diktat, diagnos och KVÅ-registreringar och posthantering.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller att du är i slutet av din utbildning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, goda kunskaper i TakeCare samt administrativ erfarenhet. Utöver är det meriterande om du har tidigare erfarenhet gällande lagen om tvångsvård (LPT).Dina personliga egenskaper
Vi förväntar oss att du ska vara serviceinriktad, noggrann, flexibel samt ha god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Att arbeta självständigt såväl som i team är viktigt för att du ska trivas hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
