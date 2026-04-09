Sommarvikariat - Kommunvägledare till Kontaktcenter
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
Om arbetsplatsen
Kontaktcenter är vägen in till Alvesta kommun och kommunens bolag. Här möter vi dagligen invånare, företagare och besökare via telefon, digitala kanaler och besök. Vårt uppdrag är att erbjuda hög tillgänglighet, gott bemötande och professionell service i alla kontakter.
Du blir en del av ett engagerat team av kommunvägledare som organisatoriskt tillhör Kommunledningsförvaltningen. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens verksamheter och du får introduktion och stöd av erfarna kollegor under hela vikariatet.
Sommarvikariatet tillsätts för att förstärka verksamheten under semesterperioden.
Arbetsuppgifter
Som kommunvägledare är du ofta den första kontakten med kommunen. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Besvara frågor från invånare, företagare och besökare via besök i receptionen, telefon och digitala kanaler
• Ge korrekt information, vägledning och service inom kommunens olika verksamhetsområden
• Lotsa vidare ärenden vid behov och samarbeta med kollegor och verksamheter
• Bidra till ett professionellt och serviceinriktat bemötande i alla kontakter
Arbetet sker både självständigt och i team. Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av service, kundkontakt eller liknande arbete
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• God datorvana och förmåga att arbeta i flera system samtidigt
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i kontaktcenter, kundtjänst eller offentlig verksamhet
• Kunskaper i fler språk än svenska och engelska
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, lyhörd och lösningsfokuserad. Du har lätt för att ta till dig ny information, är ansvarstagande och trivs med att möta människor i olika situationer. Du bidrar till ett gott samarbete och ett professionellt bemötande.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318258/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639)
Centralplan 1
)
342 80 ALVESTA Kontakt
Kontaktcenterchef
Malin Peltola malin.peltola@alvesta.se 047215470
