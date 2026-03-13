Sommarvikariat - Biståndshandläggare till Utredningsenheten vård och omsorg
2026-03-13
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen får hjälpa andra människor? Vi söker nu sommarvikarierande biståndshandläggare till utredningsenheten vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som biståndshandläggare är ditt uppdrag att utreda och besluta enligt Socialtjänstlagen, men även att förhålla sig till andra lagar, författningar, avtal och riktlinjer som reglerar verksamhetsområdet vård och omsorg. Vi träffar medborgare över 18 år som behöver olika typer av stöd i sin vardag. De vanligaste biståndsbesluten är hemtjänstinsatser, trygghetslarm eller olika typer av boendeformer. I Örebro kommun har vi valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg vilket innebär att det är både kommunen och privata utförare som erbjuder hemtjänst.
Du kommer ingå i ett team med andra biståndshandläggare och samverka med andra professioner och verksamheter. Som sommarvikarie hos oss kommer du att göra hembesök och hålla i utskrivningsplaneringar på sjukhuset eller korttidsvård. Du fattar sedan dina beslut utifrån en helhetssyn (fysiskt, psykiskt, socialt, rehabiliterande och kulturellt).
För att få rätt förutsättningar till sommarvikariatet ser vi att du behöver ha möjlighet att närvara på inskolning på tillfällen under april och maj.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda, bedöma, besluta och dokumentera ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen
• utifrån helhetssyn (fysiskt, psykiskt, socialt, rehabiliterande och kulturellt) utforma insatserna så att det stärker personens resurser att leva ett meningsfullt och självständigt liv
• uppföljning och utvärdering på individnivå
• samverkan internt och externt
Om arbetsplatsen
Vår arbetsplats finns centralt i Örebro på Olof Palmes Torg 1.a med närhet till buss och tågförbindelser.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stabil och trygg personlighet med en förmåga att etablera god kontakt med andra människor. Du har även en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och ambitiös. Du är duktig på att strukturera och prioritera. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• slutförd eller påbörjad utbildning på Socionomprogrammet minst termin 5
• B-körkort
• goda kunskaper i office 365
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
• kunskap om socialtjänstlagen
• kunskap och/eller erfarenhet av biståndshandläggning
• kunskap om IBIC och MI Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 juni eller enligt överenskommelse t.o.m. 31 augusti 2026
Antal tjänster: 2-3
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Utdrag från belastningsregister krävs.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 29 mars. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
