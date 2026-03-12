Sommarvikariat - Biomedicinsk analytiker till Borås/Skene
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Borås Visa alla biomedicinjobb i Borås
2026-03-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Tillsammans skapar vi inom Regional laboratoriemedicin vård av högsta kvalitet med patienten i fokus.
Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.
Regional laboratoriemedicin är organiserad under område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och finns på följande sjukhus och orter;
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene
Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan
Uddevalla Sjukhus
Kungälvs Sjukhus
Alingsås Lasarett
Mölndal sjukhus
Östra sjukhuset
Sahlgrenska sjukhuset
Laboratoriemedicin består av verksamheterna Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Klinisk kemi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin och Klinisk genetik och genomik.
Som biomedicinsk analytiker har du en viktig roll på sjukhusens laboratorier och kliniker där du arbetar med att ta fram underlag för diagnos och behandling. Du arbetar bland annat med analyser och undersökningar av blod, kroppsvätskor och vävnader.
Sjukhuslaboratorierna erbjuder kreativa miljöer där forskning och utveckling är en viktig del av verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad biomedicinsk analytiker, blir klar med din utbildning senast i juni 2026 eller dig som har pågående studier till biomedicinsk analytiker.
Arbetet kräver att du är noggrann och kan hantera flertalet analysmetoder och instrument. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare har goda språkkunskaper och god förmåga att kommunicera på svenska. Vi fäster särskild vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och målmedvetenhet. Du bidrar till en effektiv verksamhet och ett positivt arbetsklimat inom laboratoriet. För dig som studerar till biomedicinsk analytiker finns också möjlighet att vikariera i sommar.
Hos oss är du med och skapar framtidens sjukvård tillsammans med patienterna. Vi vill ta del av din kompetens och ge dig möjlighet att utvecklas.
Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 4 Kontakt
HR-specialist, Sofia Kjellström sofia.kjellstrom@vgregion.se Jobbnummer
9793206