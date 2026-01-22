Sommarvik Sjuksköterska dagtid till Trollängens äldreboende
Är du sjuksköterska med intresse för äldreomsorg?
I så fall är det dig vi söker! Vi söker nu en sjuksköterska som vill komma och arbeta med vårt härliga gäng under sommaren 2026. Trollängen är ett särskilt boende med inriktning somatik, demens samt korttids/växelvård med totalt 6 avdelningar och 59 platser. Trollängen ligger i natursköna Trollbäcken med goda bussförbindelser från både Gullmarsplan, Haninge och Stora Sköndal. Verksamheten är omgiven av en fin trädgård och det är nära både till affärer, badplats och grönområden.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
Beskrivning av tjänsten
Som sjuksköterska hos oss hos oss kommer du att utföra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Du ansvarar för och följer upp omvårdnaden och omvårdnadsinsatserna till de boende, så väl som de medicinska insatserna. Du ansvar för att arbeta utifrån gällande lagstiftningar, rutiner och policys. Du bedömer och utför självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar i vårt journalsystem. Du ansvarar för planerade och akuta insatser hos boende som bor hos oss och följer upp att insatser blir utförda med gott resultat I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Vi söker just nu sommarvikarie på heltid/deltid (beroende på ditt eget önskemål), med sysselsättningsgrad "upp till 100%". Arbetstiden är förlags mellan 07-17, måndag- söndag. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommarperioden kan finnas.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg, med det är inget krav. Du kan även vara nyexaminerad sjuksköterska med ett stort intresse av att lära sig äldreomsorg. Det viktigaste är att du har ett intresse av vår målgrupp och den vård vi bedriver.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket. Samt giltig kontroll av sjuksköterska legitimation.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
