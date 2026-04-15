Sommaruppdrag som receptionist på myndighet i Göteborg
2026-04-15
Är du receptionist med servicekänsla och snabbt kan anpassa dig till olika situationer som kan uppstå samt tycker om att arbeta med människor? Då är detta tjänsten för dig!
Om uppdraget
Vår kund i Göteborg är i behov av en receptionist, ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start 08 juni och som avser pågå till 21 augusti med 100% sysselsättningsgrad. Uppdraget kan komma att förlängas vid behov.
Dina arbetsuppgifter
I första hand reception men ska även kunna hjälpa till inom områdena felanmälningar och godshantering. Tunga lyft kan förekomma.
Som receptionist är du ansiktet utåt. Därför är det viktigt att vara serviceinriktad och snabbt kunna anpassa sig till olika situationer som kan uppstå samt tycka om att arbeta med människor.
Andra arbetsuppgifter som kan förekomma:
ge informationsservice till kunder och medarbetare
ta emot besökare och bud
vara behjälplig med myndighetens behov av service exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt,
grundläggande högskolebehörighet eller likvärdigt
minst 1 års arbetslivserfarenhet som receptionist.
gärna erfarenhet av att använda ärendehanteringssystem (exempelvis Service Now)
Det är viktigt att du gillar att ge service, är en problemlösare och tycker om att hjälpa människor. Du har förmåga att leverera god service och har blicken och känslan.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24 april.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia. se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
