Sommaruppdrag som Lönespecialist till Svenska Neoplan
OIO Väst AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-09
Vill du arbeta med lön i sommar och få möjlighet att ta ett stort eget ansvar i en verksamhetskritisk roll? Nu söker Svenska Neoplan en lönespecialist för ett sommaruppdrag där du får arbeta brett inom lönehantering.
Om Svenska NeoplanSvenska Neoplan är en av Sveriges ledande leverantörer av bussar och en växande aktör inom lastbilar. Bolaget har över 40 års erfarenhet som importör och generalagent för MAN- och Neoplanbussar, och representerar sedan 2023 även MAN-lastbilar. Med huvudkontor i Göteborg och verksamhet över stora delar av Sverige är bolaget en stabil aktör med cirka 250 medarbetare. Här erbjuds en familjär arbetsmiljö med nära samarbete, korta beslutsvägar och en flexibel kultur där man hjälps åt över funktionerna.Läs mer här.
Om tjänstenDetta är ett sommaruppdrag där du går in och avlastar lönefunktionen under en längre period under sommaren. Idag finns det två personer som arbetar med lön och därmed behöver stöttning under semestern. Du kommer ha ett stort eget ansvar för lönearbetet och behöver känna dig trygg i att självständigt driva processerna framåt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet i systemet AGDA för att underlätta introduktionen.
Du blir en del av ekonomiavdelningen i Göteborg, där du även har kollegor inom ekonomi att bolla med, men du kommer i stor utsträckning ansvara för lönehanteringen självständigt under sommaren. Rollen passar dig som har viss erfarenhet inom lön och vill utvecklas vidare i en praktisk och ansvarstagande roll.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Arbeta med lönehantering för bolagets medarbetare
Hantera personaldata, avvikelser och underlag kopplat till lön
Säkerställa korrekt hantering av frånvaro, semester och ersättningar
Ta fram underlag och rapporter kopplat till löneprocessen
Vid behov stötta i enklare ekonomirelaterade uppgifter
Vi söker dig somHar minst 2-3 års arbetslivserfarenhet av lönearbete, extra meriterande om du även har erfarenhet av ekonomi
Har relevant utbildning inom området för lön/ekonomi
Känner dig trygg i grundläggande lönehantering och kan arbeta självständigt
Har god systemvana och tidigare erfarenhet av systemet AGDA (starkt meriterande)
Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Är ansvarstagande och trivs i en roll där du får ta eget ägarskap
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara prestigelös och flexibel, med en vilja att snabbt komma in i arbetsuppgifterna och arbetsflödet. Att arbeta med lön kräver noggrannhet och struktur. Samtidigt är det viktigt att du är kommunikativ och inte rädd för att ställa frågor eller be om stöd när det behövs. Att kunna arbeta självständigt och samtidigt samarbeta nära ekonomiavdelningen är nyckeln till framgång.
Om tjänstenDetta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO. Var snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt om vi går vidare till urvals- och intervjufasen.
Omfattning: Heltid under sommarsemester (mitten av juni till mitten av augusti)
Placering: Knipplekullen 3B, Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Caroline Finlöf
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
411 36 GÖTEBORG
OIO
Consultant Manager
Caroline Finlöf caroline.finlof@oio.se
