Sommaruppdrag i en Stjärnmärkt kommun - vi söker undersköterskor
Åstorps kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Åstorp
2026-02-13
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Äldreomsorg i Åstorp
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Drömmer du om ett sommarjobb där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi engagerade och omtänksamma undersköterskor som vill vara med och bidra till att skapa trygghet och välbefinnande för de boende på våra särskilda boenden och korttidsboende inom äldreomsorgen i Åstorps kommun.
Om rollen
Som undersköterska kommer du att arbeta nära de äldre, stötta dem i vardagen och säkerställa att de får den omsorg och det stöd de behöver. Du blir en del av en arbetsplats där du varje dag gör livet lite lättare och gladare för någon annan.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Ge omvårdnad och stöd till boende utifrån deras individuella behov.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i samarbete med legitimerad personal.
• Stötta de boende med deras dagliga aktiviteter, måltider, hygien och trivsel.
• Bidra till att skapa en trygg och hemtrevlig miljö.
• Dokumentera vårt arbete enligt gällande rutiner.Kvalifikationer
• Önskvärt med utbildning som undersköterska eller pågående utbildning inom omvårdnad.
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg är meriterande, men inte ett krav.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare.
• Ett genuint intresse för att arbeta med människor och skapa goda relationer.
Vad vi erbjuder
• Ett nära omsorgsstöd med HSL-personal
• Anhörigkonsult som finns som stöd i arbetet
• Superanvändare som hjälper dig med dokumentation
• Planerare på korttiden som stöttar dig i genomförandeplaner
• Dagverksamhet med två engagerade medarbetare som arbetar personcentrerat utifrån Fem-finger-modellen
• Två chefer och ett chefstöd - alltid nära och tillgängliga
• Ett arbetsklimat där vi hjälps åt, lär av varandra och har roligt på jobbet
Hos oss får också:
• En trygg introduktion
• Stöd i ditt dagliga arbete
• Möjlighet att utvecklas inom vård och omsorg
• Ett meningsfullt arbete där varje dag räknas
Vi välkomnar din ansökan och ser fram emot att få veta mer om vad just du kan bidra med i vårt team.
Tillsammans gör vi skillnad i vardagen för äldre i Åstorps kommun! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306158". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Anna Zaar anna.zaar@astorp.se 042-64318
9741250