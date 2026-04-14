Sommaruppdrag för sjuksköterska på Norshöjden i Falun
Forenede Care AB / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-04-14
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Falun
, Mora
, Gävle
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt sommaruppdrag där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi en engagerad och trygg sjuksköterska till Norshöjden under veckorna 25-34. Om du är intresserad av något mer långvarigt söker vi också en sjuksköterska som kan fortsätta efter sommaren (föräldraledighetsvikariat).
I rollen som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Du får en arbetsledande roll i teamet med möjligheter att påverka verksamheten.
Norshöjden är ett särskilt boende med inriktning på demensvård och har 64 platser, placerat på 8 olika avdelningar.
Norshöjden är beläget ca en kilometer utanför centrala Falun. I närområdet finns skog med gott om strövområden.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, och motiveras av att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med sjuksköterskekollegor, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega för ett sommarvikariat vecka 25-34. Sysselsättningsgrad 75%.
• Legitimerad sjuksköterska.
• Tidigare erfarenhet inom äldreomsorg krävs.
• Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
• Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
• B-körkort (arbetsbilen är automatväxlad).
Sista dag att ansöka är 14/5-26Publiceringsdatum2026-04-14Kontaktperson för detta jobbMalin.bergman@forenedecare.se
023-82304
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7565025-1945625". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Kopparvägen 26 (visa karta
)
791 42 FALUN Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9853696