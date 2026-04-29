Sommaruppdrag: Erfaren truckförare (B1/B3) till lagerverksamhet i Norsborg
2026-04-29
Till vår kunds lagerverksamhet i Norsborg söker vi en erfaren truckförare för ett sommaruppdrag under perioden vecka 24-31. Uppdraget är på heltid med arbetstider måndag-fredag kl. 8.00-17.00. Anställningen är tidsbegränsad och sker via Uniflex.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Lagerverksamheten i Norsborg fungerar som ett distriktslager inom bygg- och installationsmaterial och är en del av distributionskedjan mot företagskunder. Anläggningen hanterar inkommande och utgående gods för regionala leveranser och präglas av tydliga processer, höga säkerhetskrav samt fokus på kvalitet och ett effektivt varuflöde.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Truckkörning med motvikt (B1) och skjutstativ (B3)
• Mottagning och noggrann kontroll av inkommande gods
• Lossning och lastning av gods
• Orderplock och intern förflyttning av varor
• Registrering och hantering av gods i lager- och affärssystem
• Säkerställande av ordning, struktur och god arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker en rutinerad och trygg truckförare med erfarenhet från lagerverksamhet. Du har mycket god vana av att köra både motviktstruck och skjutstativtruck och arbetar självständigt utifrån tydliga rutiner och säkerhetskrav. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och har god vana av att arbeta i lager- och affärssystem.
Som person är du noggrann, strukturerad och pålitlig med ett arbetssätt som präglas av ansvarstagande och kvalitet. Du är stresstålig och säkerhetsmedveten, även när tempot är högt, och bidrar till att arbetet i lagret bedrivs effektivt och säkert.Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av lagerarbete
• Mycket god vana av motviktstruck och skjutstativ
• Truckkort A och B
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God dator- och systemvana
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Isabelle Cederberg info@uniflex.se Jobbnummer
9882776