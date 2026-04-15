Sommarsjuksköterskor till hemsjukvården!
2026-04-15
Just nu söker vi sjuksköterskor till sommarvikariat och som timavlönade inom Hemsjukvården!
Vi välkomnar både erfarna sjuksköterskor, nyexaminerade samt pensionerade kollegor som vill arbeta under sommaren! Vi söker både efter timavlönade samt månadsavlönade. Som månadsvlönad vikarierar du för ordniarie personal och arbetar minst fyra sammanhängande veckor enligt schema. Oavsett om du önskar arbeta som timavlönad eller månadsvlönad finns det goda chanser till en vidare förlängning av anställningen.
Vi ser gärna att du som vill arbeta hos oss i sommar börjar redan under våren för att få en ännu bättre introduktion och lära känna våra verksamheter. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion utifrån din erfarenhet som sjuksköterska samt utifrån dina förutsättningar, för att du ska få bästa möjliga start på din anställning i Malmö stad.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska och omvårdnadsinsatser. Även mer avancerad sjukvård förekommer som till exempel dialys och centrala infarter. I rollen ingår det att ge råd och stöd åt omvårdnadspersonal samt vid behov handleda andra i omvårdnadssituationer. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Arbetet är förlagt dag, kvällstid eller nattetid med helgtjänstgöring. Malmö stad är en sammansvetsad enhet som består av åtta dagsektioner, en kvällsektion samt en nattsektion.
Arbetstiderna är förlagd dagtid 07.00-15.30, kvällstid 14.30-23.00 och nattetid 21.30-07.30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Utöver det har du:
Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
God digital kompetens
God cykelvana.
Det är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser och/eller demenssjukdomar
Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Specialistutbildning inom relevant område, exempelvis vård av äldre, medicinsk omvårdnad, vidareutbildad inom psykiatri eller distriktsköterska
God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
B-körkort
Som person kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du planerar, organiserar men ser möjligheterna i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar bra med andra människor. Du leder och skapar engagemang och delaktighet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Timanställning och/eller sommarvikariat
Omfattning: Heltid/Deltid
Antal tjänster: 20
Tillträde: Enligt överenskommelse
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden och vi rekryterar utifrån verksamhetens behov.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.htmlÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.Kontakt
mail to: petra.ylimakisaks@malmo.se
Diana Ivan
Sektionschef Kväll sektionen
mailto:diana.ivan@malmo.se
040-349068
Silvia Marinkovic Vejzovic
Sektionschef Natt sektionen
mailto:silvia.marinkovicvejzovic@malmo.se
040-345043
Lina Wettermark, Assistent
mailto:lina.wettermark@malmo.se
0708-469956
Jacqueline Mkada
Facklig företrädare Vårdförbundet
mailto:Jacqueline.Mkada@malmo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
