Sommarpersonal till restaurang, café, butik och bar på Arlanda Airport
2026-03-02
Vi är experter på att skapa och driva matställen på platser där människor rör sig. Oavsett om du ska flyga till en exotisk plats, kliva på ett tåg eller stanna till vid en rastplats på motorvägen, ser vi till att den mat och dryck som erbjuds är det perfekta urvalet för att tillfredsställa behoven hos de många olika kategorierna av resenärer.
Om detta låter som dig, är vi redo att hälsa dig välkommen som en del av vårt fantastiska team!
Bara flygplatser: Observera att alla framgångsrika kandidater måste uppvisa en fullständig 5-årig arbetshistoria och genomgå en brottsregisterkontroll för att följa flygplatsens säkerhetsbestämmelser.
Om Tjänsten:
Vi söker sommarpersonal med passion för service och genuint intresse för att skapa fantastiska gästupplevelser till våra restauranger och caféer på Arlanda Airport. Här invigdes nyligen ett helt nytt utbud av mat, dryck och shopping. I den nya tappningen samsas välkända, omtyckta varumärken med spännande, nyutvecklade koncept och SSP söker sommarpersonal till flera av koncepten.
Vi är ett glatt och engagerat team som tillsammans skapar fantastiska gästupplevelser i en fartfylld miljö på Arlanda Airport. Våra enheter har öppet från tidig morgon (04.00) till sen kväll (23.00) och tempot är tidvis högt. Till sommaren söker vi serviceinriktade restaurang och cafébiträden, köksbiträden, butikspersonal samt morgonpigga bartenders som tycker om att jobba i skift.
Arbetsuppgifterna är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang bar & café, så som servering, kassahantering, tillberedning av mat, arbete i baren eller vid kaffemaskinen, disk och städ. Exakt vad dina arbetsuppgifter blir beror på vilken tjänst du söker men de har alla gemensamt att vi med en positiv inställning, ett leende och snabb service får gästerna att känna sig välkomna. Till den som visar viljan att lära sig har vi möjlighet att utbilda på plats men erfarenhet är meriterande.
Se till att tydligt markera i din ansökan ifall du söker till Café, Restaurang, Bar, Kök eller Kiosk.
Vem är Du?
Att arbeta på en internationell flygplats ställer höga krav på flexibilitet, service och att alltid sätta våra gäster i centrum. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team i ett omväxlande tempo, du tar egna initiativ och ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är ordning och reda en självklarhet för dig, du har god samarbetsförmåga och att kommunicera med både gäster och kollegor är inga problem för dig.
Du har goda kunskaper i det svenska språket samt kan utrycka dig väl på engelska. Om du söker rollen som bartender så behöver du utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. För övriga roller så är tidigare erfarenhet av servicebranschen (restaurang, butik, café, restaurangkök) ett plus, men det viktigaste är ditt genuina intresse för service. Våra enheter håller öppet från tidig morgon till sen kväll vilket innebär att du arbetar skift.
Vi Erbjuder:
Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Utmanande säljtävlingar med fina priser
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered dig så gott du kan inför en eventuell intervju.
Startdatum enligt överenskommelse. Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Alan Salih (+46) 736881509
