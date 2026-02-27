Sommarpersonal till Individ Prestige Nordby
Kompaniet Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-02-27
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kompaniet Strömstad AB i Strömstad
, Tanum
, Karlstad
eller i hela Sverige
Individ Prestige och Individ är högprofilerande klädesaffärer belägna på Nordby Shoppingcenter utanför Strömstad. Individ etablerades år 2004, Individ Prestige 2009, med starka varumärken som Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Barbour, Gran Sasso och By Malene Birger.
Vi söker nu sommarpersonal till Individ Prestige.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar en hög servicegrad. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig och ordningsam. Du brinner för att utveckla verksamheter och är lösningsorienterad. Vi söker dig med erfarenhet inom konfektion.
Vill du bli en del av vårt team, vänta inte med din ansökan då vi rekryterar löpande.
Vi undanber oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarpersonal prestige". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Jon Ingvoldstad jobb@individprestige.se +46708891534 Jobbnummer
9769146