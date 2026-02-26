Sommarpersonal till Entreprenadavdelningen i Kiruna och Gällivare
Last & Terräng Häggroths Traktor AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2026-02-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna
, Gällivare
eller i hela Sverige
Mellan vecka 25 och vecka 34 går våra medarbetare på semesterledighet och då är vi i behov av semestervikarier för våra uppdrag. Andra tider kan också bli aktuella. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
LTH söker sommarpersonal till vår entreprenadavdelning i Kiruna och Gällivare. Inom avdelningen arbetar vi med en bred variation av maskinentreprenaduppdrag. Våra arbetsområden omfattar bland annat maskin-, gods- och materialtransporter, schakt-, mark- och anläggningsarbeten samt bränsletransporter för LKAB.
Inför sommaren söker vi förare till hjullastare, dumper, grävmaskin, lastbil och lastbil med släp, samt markarbetare. I din ansökan ber vi dig ange vilken eller vilka maskintyper du främst vill arbeta med under sommaren. Beroende på verksamhetens behov kan det även finnas möjlighet att arbeta med andra maskiner. Vill du få en minnesvärd sommar med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom maskinföraryrket är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss på LTH. Vi ser fram emot att höra från dig!
Dina kvalifikationer och meriter
Hjullastare: B-kort, förarbevis alternativt utbildningsintyg för hjullastare
Dumper: C-kort
Grävmaskin: B-kort, förarbevis alternativt utbildningsintyg för grävmaskin
Lastbil: C alternativt CE-kort, YKB, digitalt förarkort till färdskrivare
Meriterande: kompetens inom olika maskintyper, ADR inklusive ADR-tank
Vem är du som person?
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete, flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du har god samarbetsförmåga, möter både kollegor och kunder med ett positivt och respektfullt bemötande. Du tar ansvar för de fordon och maskiner du framför, arbetar noggrant för att förebygga skador och bidrar till att utrustningen hålls i gott skick.
Säkerhet är en självklar del av vårt arbete, och vi förutsätter att du alltid har ett säkerhetstänk i det dagliga arbetet. För oss är det också viktigt att du vill vara med och bidra till den inkluderande och familjära kultur som vi på LTH har byggt upp, där vi tillsammans arbetar för både kundens och företagets bästa.
Vi utgår från vår gemensamma värdegrund - något som varje medarbetare är en viktig del av.
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Heltidstjänst, varierande beroende på tjänst. Möjlighet till förlängning är stor.Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal med SEKO (Maskinföraravtalet) eller IF Metall (gruventreprenadavtalet).
Senast 2026-05-17 vill vi ha din ansökan. Gärna tidigare. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Last & Terräng Häggroths Traktor AB
(org.nr 556371-4947) Arbetsplats
Last och Terräng Häggroths Traktor AB Kontakt
Andreas Lindmark andreas.lindmark@lthtraktor.se Jobbnummer
9764773