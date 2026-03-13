Sommarpersonal sökes till Särna Camping & Lena 's Kök & Bar
Särna Camping AB / Kockjobb / Älvdalen Visa alla kockjobb i Älvdalen
2026-03-13
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särna Camping AB i Älvdalen
Sommarpersonal sökes till Särna Camping & Lena 's Kök & Bar
Särna Camping är en familjeägd camping med restaurang belägen i natursköna Särna. Inför sommarsäsongen söker vi nu flera engagerade medarbetare till vårt team.
Vi söker personer som är serviceinriktade, ansvarstagande och lösningsorienterade. Du ska trivas med att arbeta i ett stundtals högt tempo och bidra till en trevlig miljö för både gäster och kollegor.
Du arbetar i köket tillsammans med våra erfarna kockar. Arbetsuppgifter inkluderar lunchservering samt kvällspass med à la carte och kvällsbufféer.
Vi erbjuder
Arbete i en familjär och trevlig miljö
Ett varierande arbete där du möter människor från hela världen
En härlig sommar i vackra Särna
Skicka din ansökan till oss redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: niclas@sarnacamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särna Camping AB
(org.nr 559343-8285)
Särnavägen 106 (visa karta
)
797 31 SÄRNA Kontakt
Niclas Schedvin niclas@sarnacamping.se Jobbnummer
9796545