Sommarpersonal sökes till Särna Camping & Lena 's Kök & Bar
Särna Camping är en familjeägd camping med restaurang belägen i natursköna Särna. Inför sommarsäsongen söker vi nu flera engagerade medarbetare till vårt team.
Vi söker personer som är serviceinriktade, ansvarstagande och lösningsorienterade. Du ska trivas med att arbeta i ett stundtals högt tempo och bidra till en trevlig miljö för både gäster och kollegor.
Du arbetar i köket tillsammans med våra erfarna kockar. Arbetsuppgifter inkluderar lunchservering samt kvällspass med à la carte och kvällsbufféer.
Vi erbjuder
Arbete i en familjär och trevlig miljö
Ett varierande arbete där du möter människor från hela världen
En härlig sommar i vackra Särna

Skicka din ansökan till oss redan idag.

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: niclas@sarnacamping.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Särna Camping AB (org.nr 559343-8285)
Särnavägen 106 (visa karta)
797 31  SÄRNA

Kontakt
Niclas Schedvin
niclas@sarnacamping.se

