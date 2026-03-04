Sommarpersonal på Kappahl Kristianstad, C4
2026-03-04
Är du en social och utåtriktad person med stor passion för mode? Drivs du av att dela den passionen med andra och guida dem för att känna sig som bäst? Kanske är du personen vi söker till tjänsten som säljare i Kappahl Kristianstad, C4!
Tjänsten är sommarvikariat på 20h/veckan, med start 23/6-2025.
På Kappahl jobbar vi utifrån vårt kundlöfte "Fashion fit for life". Vi tycker att mode ska passa in på livet och för alla människors olika sätt att ta sig an vardagen. Ett mode gjort för att leva i, helt enkelt!
Som säljare i en av våra butiker ser du till att ett besök hos oss känns välkomnande, tryggt och inspirerande. En plats dit man gärna kommer tillbaka igen. Med ett varmt bemötande och god initiativförmåga guidar du kunden till långlivade köp och erbjuder en unik kundupplevelse. Målet är att lyssna, känna in och hjälpa dem hitta det där nya favoritplagget som kan användas om och om igen.
Kanske har du tidigare jobbat inom service, eller har ett stort intresse av mode och kläder. Du trivs med att jobba i team med härliga kollegor och att stötta andra för att tillsammans nå uppsatta försäljningsmål.
Mycket har hänt sedan vi började sälja kappor i en källare för snart 70 år sedan. I dag har vi närmare 360 butiker och är en av Nordens ledande modekedjor. Men en sak är sig lik - vårt brinnande intresse för våra kunder.
För att kunna kunna följa med på vår utvecklingsresa söker vi dig som är flexibel, lätt kan ändra fokus och prioritera om. Du har lätt för att känna igen dig i Kappahls värdeord - Inclusive, Courageous och Joyful. Ingen dag är den andra lik, och älskar du liksom vi utmaningar och att arbeta i ett högt tempo är det dig vi söker!
Vem är du?
- Social, utåtriktad och älskar mötet med människor.
- Brinner för sälj och service och vill ge kunden den bästa shoppingupplevelsen.
- Älskar att jobba i team och samarbeta med andra för att nå mål.
- Har stor initiativförmåga och tar ansvar i ditt arbete.
- Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
- Tidigare erfarenhet inom detaljhandeln eller service.
Kappahl Group grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med runt 360 Kappahl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt online på över 20 marknader i Europa och Asien.
Vi vill göra skillnad i modevärlden och vara en föregångare i branschen genom att alltid hålla våra löften: att ta hand om världen omkring oss, minimera miljöpåverkan för varje plagg och samtidigt uppfylla vårt medarbetarlöfte: " We promise you the right to always be yourself - a place to belong".Idag består Kappahl-teamet av cirka 4 000 kollegor i åtta länder, alla med olika bakgrund, ålder, kunskaper och stil. Vår gemensamma motivation är att skapa en ansvarsfull modevärld och erbjuda mode till en mängd olika människor och livsstilar. Ett ansvarsfullt mode som känns rätt, för bäraren och för den värld vi lever i. Idag är mer än 85 % av produkterna tillverkade av certifierade och/eller spårbara material. Vårt mål är att nå 100 procent år 2025 tillsammans med Kappahl-gruppens övergripande klimatmål om att halvera värdekedjans klimatutsläpp till år 2030. Läs mer på kappahl.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
9775817