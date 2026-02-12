Sommarnotarie till juridiska avdelningen, Stockholm stad
2026-02-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Juridiska avdelningen inom Stockholms stads stadsledningskontor ansvarar för att tillhandahålla kvalificerad juridisk rådgivning och service till stadens nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser.
Avdelningen ger också service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Vi är cirka 60 medarbetare, varav omkring 35 är jurister. Avdelningen är organiserad i fyra enheter: allmänjuridiska enheten, social- och skoljuridiska enheten, enheten för verksamhetsstöd samt KF/KS-kansli - enheten för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli.
Avdelningens juristenheter ger juridisk rådgivning, gör rättsutredningar, upprättar och granskar avtal, är ombud i förhandlingar i och utanför domstolar samt håller utbildningar. Våra rättsområden är framförallt fastighetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kommunalrätt, offentlighet- och sekretess, upphandling och skadeståndsrätt.
Vi erbjuder
chansen att arbeta tillsammans med erfarna jurister med hög kompetens,
stora möjligheter till att bidra till samhällsnytta,
en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat,
en arbetsplats centralt belägen i vacker miljö på Kungsholmen.
Din roll
I arbetet som sommarnotarie hos oss arbetar du dels med juridiskt arbete kopplat till juristenheterna, dels med administrativt arbete kring de juridiska uppdragen kopplat till enheten för verksamhetsstöd. Det ingår bland annat att
följa med vid domstolsförhandlingar och möten
ge förslag till svar, inlagor och yttranden
göra rättsutredningar
hjälpa till med administrativa uppgifter som till exempel hantering av inkomna mejl och telefonsamtal
hantering av funktionsbrevlådor för juridiska frågor och uppdrag
dokument- och ärendehantering av juridiska uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
För att söka tjänst som sommarnotarie ska du
vara studerande vid juristprogrammet vara godkänd minst till och med termin fem på juristprogrammet vid ansökan ha goda betyg från genomförda delar av juristutbildningen goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann och har en mycket god samarbetsförmåga. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser också att du tar initiativ och får saker att hända. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
För att ha en fullständig ansökan ska du bifoga betyg/resultatrapport på betygen för genomförda kurser till och med termin 5 på juristprogrammet.
Anställningen är åtta veckor, med start den 15/6 och avslutas den 7/8.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
