Sommarkrogen Bryggan i Smedjebacken söker serveringspersonal Juni-Augusti
Baltaci Krog AB / Servitörsjobb / Smedjebacken
2026-01-26
Vi söker dig som gärna har erfarenhet från restaurangbranschen. Om Du saknar erfarenhet och Om nedanstående punkter passar in på Dig så lär vi upp Dig på plats.
Du ska vara:
• serviceinriktad
- positiv
• flexibel
• ta initiativ
Du är:
• noggrann
• ansvarsfull
• ordningsam
• prioriterar arbetet på krogen och har ett gott intresse för mat och dryck.
Vi ser att du trivs med att arbeta med service och har barkunskaper samt van vid högt tempo/stress.
På Bryggan är det Full fart och högt tempo med en hel del Nöjen.
Hos oss kommer du att utvecklas och växa som person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: bryggan.smedjebacken@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baltaci Krog AB
Kyrkogatan 18
777 30 SMEDJEBACKEN
