Sommarjobbare till Volvo Car Olofström - Produktion
2026-01-28
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad erbjuder vi?
På Volvo Car Body Components är du en del av ett dedikerat lag i ett globalt nätverk som säkerställer att de bilar vi bygger tillgodoser de högsta kraven från våra kunder. I vår karossfabrik i Olofström och i pressningsenheten i Göteborg arbetar vi med smarta, rena och flexibla produktionsteknologier - med fokus på människor och ständig förbättring. Varje produktionslag har ett övergripande ansvar för kvalitet, ekonomi, leveranser och lagutveckling. Vill du nå dina personliga mål tillsammans med andra människor, är Volvo Car Body Components i Olofström platsen där du kan nå framgång.
Vad kommer du att göra?
Sommarjobbet innebär att du kommer att arbeta heltid under vissa utvalda veckor under sommaren 2026. Du kommer att arbeta inom något av områden; Pressning, Sammansättning eller Logistik.
Vad kan du erbjuda?
Vi söker dig som har ett gott ordningssinne och som kan arbeta under ett högt tempo. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med arbete i grupp. Ett målinriktat, serviceinriktat och kundfokuserat tänk är avgörande för att lyckas i rollen. Du är också lyhörd, engagerad, tar ansvar för att alltid lämna ifrån dig ett väl utfört arbete och har ett positivt bemötande gentemot din omgivning.
Punktlighet och en positiv inställning till förändring är samtidigt egenskaper vi värdesätter högt hos dig.
Krav för att få sommarjobba hos oss:
• Minst 18 år gammal. Ska ha fyllt 18 år senast 2026-06-10.
• Heltidsstuderande. Du behöver studera 100% för att få sommarjobba hos oss. Meriterande är om det är studier med teknisk inriktning.
• Godkända gymnasiebetyg i Matematik A/1, Svenska/Svenska som andraspråk A/1, Engelska A/5.
• Meriterande är truckkort (enligt TLP10). För truckkörning krävs även Bilkörkort B.
• Vara tillgänglig 100% under anställnings tiden.
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
• Anställningsform: Visstid
• Arbetstid: våra ordinarie arbetstider är 2-skift men, även natt- och helgskift förekommer
• Omfattning: Heltid under vissa utvalda veckor mellan vecka 24 och vecka 33.
• Tjänstgöringsort: Olofström Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78694-43933461". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Pedram Yousefi 031590000 Jobbnummer
9709832