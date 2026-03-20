Sommarjobbare till utsläppshandelsenheterna på Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker nu sommarjobbare som vill bidra till det viktiga arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. EU:s utsläppshandelssystem (ETS) är EU:s viktigaste styrmedel för att minska växthusgasutsläppen. Utsläppshandeln utgörs av två olika system, där det i ETS 1 ingår utsläpp av växthusgaser från industri- och energianläggningar, flyg och sjöfart. I ETS 2-systemet som är under uppstart ingår utsläpp från förbränning av bränslen inom vägtransporter, bostäder och kommersiella eller offentliga lokaler. Tillsammans täcker de båda systemen en mycket stor del av Sveriges respektive EU:s utsläpp och att de fungerar är därför helt avgörande för att vi ska nå våra klimatmål.
Utsläppshandeln slutar inte vid EU:s gränser. Genom den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM på EU-språk, kommer importörer av vissa utsläppsintensiva varor till EU behöva betala en koldioxidavgift från och med 2026. Importörerna behöver ha status som godkänd CBAM-deklarant för att få importera mer än 50 ton varor som omfattas av CBAM. Koldioxidpriset inom CBAM är kopplat till priset på utsläppsrätter i ETS. Därmed blir priset för koldioxidutsläppen likvärdigt, oavsett var i världen varan tillverkas.
Naturvårdsverket är den centrala myndigheten för Sveriges genomförande av utsläppshandelssystemen och CBAM. Naturvårdsverkets ansvar är bl.a. att besluta om gratis tilldelning av utsläppsrätter, tillståndsgivning och tillsyn av verksamheterna som ingår i systemen.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta antingen med ETS 1, ETS 2 eller CBAM. Kärnan i uppdraget är tolkning, handläggning och genomförande av nationella och EU-baserade regelverk utifrån både tekniska och juridiska aspekter.
Inom CBAM kommer de huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
• Att granska, besluta och förbereda beslut om att godkänna CBAM-deklaranter.
• Att bevaka att importörerna inte för in mer än 50 ton varor utan att ha status som godkänd CBAM-deklarant, och förbereda beslut om importstopp ifall de gör det.
• Att vägleda och svara på frågor från importörerna.
Inom ETS kommer de huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
• Att granska, besluta och förbereda beslut om förbättringsrapporter.
• Att granska utsläppsrapporter.
• Att stödja handläggare på enheten.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Du studerar vid eller har nyligen avslutat en relevant högskole- eller universitetsutbildning.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och på engelska.
Meriterande
• Erfarenhet genom arbete eller praktik kopplat till EU ETS eller CBAM och deras genomförande.
• Erfarenhet genom arbete eller praktik av genomförande av EU-styrmedel på myndighet.
• Teknisk kunskap om industriella produktionsprocesser.
• Arbetslivserfarenhet inom industri, el och fjärrvärme, flyg, sjöfart eller bränsledistribution.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där det är viktigt att du kan ta egna initiativ och arbeta metodiskt och lösningsinriktat. Du samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kommunicerar tydligt, engagerat och pedagogiskt och anpassar dig till olika situationer och målgrupper. Du är professionell i ditt sätt och kan agera i enlighet med myndighetsrollen.
Om anställningen
Vi söker 1-3 sommarjobbare över sommaren 2026 (juni-augusti). Anställningens placering är på någon av de två utsläppshandelsenheterna i Stockholm eller Östersund. Tillträde i juni enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 april.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetscheferna Olle Palmqvist eller Roman Hackl. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, resurseffektivitet, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket arbetar också för att stärka samhällets beredskap.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
