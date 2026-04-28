Sommarjobbare till Hotell Rådhuset - med möjlighet till fast tjänst
2026-04-28
Vill du jobba i en varierad roll där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi sommarpersonal till Hotell Rådhuset, med upplärning under våren och möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst på cirka 80 % med start under våren (enligt överenskommelse). Under sommaren arbetar du i den dagliga driften, och för rätt person finns goda möjligheter till en fast anställning till hösten.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
Reception (in- och utcheckning, gästkontakt)
Frukostservering och köksarbete
Städning av hotellrum och allmänna utrymmen
Du kommer att arbeta självständigt under vissa pass, vilket ställer krav på ansvarstagande och struktur.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och trivs med att möta människor
Är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga men även kan arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från hotell, service eller liknande är meriterande, men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlighet.Om företaget
Hotell Rådhuset är ett mindre, personligt frukosthotell där vi värdesätter god service, kvalitet och en trivsam arbetsmiljö. Hos oss får du en viktig roll i ett litet team där alla hjälps åt.Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Via mejl
E-post: lovisa@hotellradhuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semestervikariat 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Rådhuset AB
(org.nr 556594-1969)
Nya Stadens Torg 8 (visa karta
)
531 31 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rådhuset AB, Hotell Jobbnummer
9881271