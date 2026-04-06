Sommarjobbare till Fiskbutik-Rökeri-Fiskarfruns Café
2026-04-06
Vi söker dig som vill arbeta med småskaligt mathantverk och är genuint intresserad för service och försäljning .
Insjöfisket i Mälaren är vår ryggrad i verksamheten med förädling & fiskrökeri året runt. Vår fiskbutik med rökeri ligger på Ängsöns sydvästra hörn. Under sommaren öppnar vi upp Fiskarfrun 's Cafe i Fiskbutiken med lättare luncher& smörgåsar. Vi serverar främst fisk från rökeriet och skaldjur. Utanför Fiskbutiken har vi en separat byggnad för café & glassförsäljning.Våra besökare kommer främst från Mälardalen och sommartid har vi många internationella besökare.
Vi söker Personal till :
1-2 personal till vårt lilla kök med smörgåsberedning och lättare luncher i arbetet ingår även servering, kassa, disk, städ.
1-2 personal till vår Cafe-utebyggnad med att ta upp beställningar för mat och dryck. Fika & glass försäljning. Arbetsupgifter är kassa, servering,disk ,städ.
Sökande ska vara fyllda 18 år eller fyller under innevarande år.Vara stresstålig , ha en god kondition då arbetet under sommaren är intensivt med ett högt tempo vissa dagar. Serviceinriktad, ansvarsfull, positiv är viktiga egenskaper. Viktigt att komma ihåg att hit ut till Ängsö finns ingen lokaltrafik , så du måste ha tillgång till bil eller moped. Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på hemsidan där det finns mer information.
Arbetstider:
4-5 dgr / vecka dagtid onsdag-sönd eller torsd-sönd ca mellan kl 9-17.
Endast sökande som kan arbeta hela perioden 27-32 .
Ansökan ska innehålla : CV & personligt brev . Ansökan skickas till vår e-post .
Timlön enligt avtal Visita / HRF
Hos oss arbetar du under kollektiv avtal , vilket garanterar avtalsenlig lön , tjänstepension och försäkring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: info@angsofisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Ängsö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängsö Fisk AB
(org.nr 559040-3159)
Ängsö Skurusund 2 (visa karta
)
725 98 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9838354