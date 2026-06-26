Sommarjobbare sökes till lager - Start omgående! | Malmö | Lernia Bemanning
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där dagarna går snabbt och du får värdefull arbetslivserfarenhet? Hos vår kund får du chansen att arbeta heltid på lager, lära dig logistiken bakom varuflöden och stärka ditt CV inför framtida studier eller karriär.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som sommarjobbare på lager kommer du att arbeta med enklare lagerarbete, plock och pack, hantering av inkommande och utgående varor samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter på lager hos vår kund.
Omfattning: Heltid med start omgående. Slutdatum: 3 augusti
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som är student eller aktivt söker ett sommarjobb och kan arbeta heltid under hela uppdragsperioden fram till den 3 augusti. Du trivs med ett fysiskt arbete i lagermiljö, är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till både arbetsuppgifter och kollegor. Du kan tala, läsa och förstå svenska obehindrat för att kunna följa instruktioner, säkerhetsrutiner och skriftlig dokumentation i det dagliga arbetet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är inget krav. Det är däremot meriterande om du har en grundläggande förståelse för hur arbete på ett lager fungerar, exempelvis genom tidigare arbete, praktik eller studier.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kandidatansvarig Ana Gjikanovik via e-post: ana.gjikanovik@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979978-2074037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Engelbrektsgatan 15 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9981933