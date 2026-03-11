Sommarjobbare sökes inom produktion till Wernerssons Ost!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Ulricehamn Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Ulricehamn
2026-03-11
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Söker du ett arbete på heltid i sommar i en spännande och ledande bransch? Är du flexibel och noggrann i ditt arbete, då är du en person som passar perfekt för tjänsten!
Wernerssons Ost är en ledande leverantör av högkvalitativa ostar och mejeriprodukter som strävar efter att erbjuda sina kunder enastående smak och kvalitet. Vi söker nu duktiga och noggranna kandidater till vår kund Wernerssons Ost med placering i Ulricehamn.
Du behöver vara ansvarsfull, noggrann och ha förmågan att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift (dag och kväll). Du kommer arbeta med produktion och tillverkning av deras livsmedelsvaror.
Du kommer bli anställd som konsult hos oss på StudentConsulting och vara utbokad till vår kund.
För att trivas i rollen bör du vara beredd på att kunna vara flexibel med arbetstider och med enkelhet anpassa dig till olika arbetsuppgifter.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla nedan:
• Kan arbeta heltid i sommar
• Du ska vara flexibel med när du kan starta
• Du är studerande
• Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
• Är en teamplayer, är noggrann och flexibel
• Lätt kan ta dig till Ulricehamn då ingen kollektivtrafik matchar arbetstiderna
• Tidigare erfarenhet av lager/produktion är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 5 (visa karta
)
523 90 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Johannesson boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9791770