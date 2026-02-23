Sommarjobbare livsmedelsarbetare expedition, pack och lager Mörbylånga 2026
2026-02-23
Familjeägda Blentagruppen är ett av Sveriges största matfågelföretag med välkända varumärken som Guldfågeln och Ingelsta Kalkon. I koncernens anläggningar i södra Sverige produceras svenska djupfrysta, färska och förädlade kyckling- och kalkonprodukter av högsta kvalitet. Koncernen har idag ca 1000 medarbetare och omsätter ca 3,0 mdr SEK.
Vill du bli en av oss?
Vi söker nu sommarjobbare till vår expeditions-.
pack- och lageravdelning i Mörbylånga. Då det är huvudsakligen manliga medarbetare på avdelningen ser vi gärna kvinnliga sökande.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning, men kommer i expeditionen bland annat bestå av palletering, orderplock, påfyllning, packning och truckkörning samt andra på avdelningen förekommande arbetsuppgifter. Data och scanner används i det dagliga arbetet. För att klara arbetet behöver du inte vara stark, men du får inte vara rädd för att ta i eller att utföra repetitivt arbete.
Arbetet sker huvudsakligen i kyld miljö, + 2-4 grader C. Visst arbete utförs i frysmiljö, ca -18 grader C.
I packen förpackar man bland annat våra olika djupfrysta stekta, grillade och friterade produkter i kartong.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har truckkort samt erfarenhet av att köra och hantera ledstaplare. God svenska i tal och skrift är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna samt ett krav av säkerhets-, produktsäkerhets- och kvalitetsskäl. Körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till och från arbetet.
Som person har du såväl god samarbetsförmåga som förmågan att arbeta enskilt. Du är noggrann, har hög arbetsmoral, är punktlig och kan ta egna initiativ. Du är stresstålig och kan lätt anpassa dig till nya situationer. Då vi arbetar i grupp på avdelningen är det viktigt att du kan samarbeta med andra människor, såväl kvinnor som män, från många olika etniska bakgrunder.
Vi ser gärna att du har en sund livsstil där träning är ett naturligt inslag.
Personliga egenskaper som krävs är ordningssinne, vaksamhet och ansvarstagande.Anställningsvillkor
Sommarjobb.
Vår huvudsakliga semesterperiod infaller under juni till augusti, men din anställning kan komma att påbörjas tidigare än juni och avslutas senare än augusti. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Vi arbetar löpande med urval så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Arbetstiderna är varierande, arbete dagtid, kvällstid såväl som helger förekommer.
Vi följer centralt kollektivavtal mellan LI och Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avseende Matfågel.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan omgående, dock senast 2026-05-31. Vi kommer att rekrytera sommarjobbare löpande med tillträde och anställningsperiod enligt överenskommelse.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Fredrik Waldemarsson, logistik- /expeditionschef, på telefonnummer 0485-495 24, eller Dennis Arvidsson, produktionsledare expedition lager, på telefonnummer 0485-495 04.
Tycker du att du passar in på beskrivningen av den vi söker är du välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag 2026-05-31.
Skicka in din ansökan via denna länk:https://guldfageln.varbi.com/se/what:job/jobID:896127/ Ersättning
Tim- eller månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Guldfågeln AB
(org.nr 556134-2964) Arbetsplats
Produktion, Mörbylånga, Expedition Kontakt
Dennis Arvidsson, produktionsledare expedition 0485-49504 Jobbnummer
9757860