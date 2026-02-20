Sommarjobbare - Landskapsarkitekt/Landskapsingenjör, Norrtälje kommun
2026-02-20
Vi söker dig som studerar till Landskapsarkitekt eller Landskapsingenjör och vill prova på arbetslivet och verksamheten inom kommunen. Kravet är att du genomfört minst ett år på någon av utbildningarna, gärna mer. Gatu- och parkenheten är en beställarorganisation med ansvar för allmän plats inom Norrtälje kommun. På enheten finns idag en landskapsingenjör och tre landskapsarkitekter som tillsammans ansvarar för investeringsprojekt, gestaltningsfrågor och planerat underhåll av våra stadsrum, parker, lekplats, gröna stråk och tätortsnära natur. Som sommarjobbare får du en inblick i vad det innebär att arbeta med frågor inom ett brett spann från planering till genomförande och förvaltning. Som studentmedarbetare får du möjlighet att praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Som person är du strukturerad, självgående och noggrann.
Lokalkännedom och relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar inventeringar, granskning av handlingar, dokumentation och framtagande av programhandlingar och beställningsunderlag.
Inventering av gröna stråk, gång och cykelvägar med fokus på ekosystemtjänster, klimatanpassning och tillgänglighet. Inventering av parker kopplat till parkplanen med fotodokumentation. Utvärdering och dokumentation av sommargågator och sammanställning av resultat för kommande års sommargågator.
Tidsspann
Arbetet förläggs till perioden 15e juni - 10e juli samt 3e augusti - 28e augusti. Sommarledigt v. 29, 30 och 31.
Ev löneläge
Timlön.
Placering
Arbetet sker på plats 100%. Kvalifikationer
Körkort B
Antal platser
2st Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217) Arbetsplats
Norrtälje kommun, Gatu- parkenheten Kontakt
Enhetschef
Karin Tarre Olthoff karin.tarre-olthoff@norrtalje.se Jobbnummer
