Sommarjobba utomhus i Sandviken Parkskötsel & Vaktmästeri!
2026-03-10
Trivs du bäst i friska luften och har ett öga för ordning och reda? Vi söker dig som vill ta hand om våra utemiljöer i Sandviken och utföra enklare vaktmästaruppdrag under sommaren. För rätt person finns det mycket goda framtidsutsikter och chanser till fortsatt arbete även efter att sommarsäsongen är över!
Om rollen
Dina arbetsdagar kommer att vara varierade och bestå av både grönyteskötsel och praktiskt underhåll. Du kommer bland annat att arbeta med:
Gräsklippning, trimning och röjning av parker och naturområden.
Skötsel och underhåll av planteringar och allmänna utemiljöer.
Enklare vaktmästaruppgifter som reparationer, tillsyn och underhåll av utrustning och fastigheter.
Vi söker dig som har:
Röjsågskort: Detta är ett krav för tjänsten.
Erfarenhet: Du har några års praktisk yrkeserfarenhet av parkskötsel, trädgårdsarbete eller vaktmästeri.
Körkort: B-körkort är ett grundkrav, men vi ser det som mycket meriterande om du har flera körkortsbehörigheter (exempelvis utökad B, BE, C eller förarbevis för traktor/maskin).
Personliga egenskaper: Du är självgående, händig och gillar att ta i där det behövs.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en aktiv och fri sommar där du direkt ser resultatet av ditt arbete i Sandvikens vackra miljöer. Vi värnar om vår personal, och för dig som visar framfötterna och trivs i rollen finns det stora möjligheter till förlängning eller fast anställning till hösten.
Låter detta som din perfekta sommar?
Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
