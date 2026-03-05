Sommarjobba som truckförare/lagermedarbetare!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-05
Vi söker nu en engagerad och kvalitetsmedveten person som vill arbeta med lagerarbete och truckkörning.Om du trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har erfarenhet av lagerhantering, kan detta vara den perfekta möjligheten för dig!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Academic Work söker nu en lagermedarbetare/truckförare till vår kund under sommaren. Tjänsten är på heltid under veckorna 25-32, med arbetstider måndag till fredag kl. 07.00-16.00. I rollen arbetar du tätt tillsammans med en kollega och ansvarar för hantering av inkommande gods samt plock och pack av ordrar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat paketering, emballering och att säkerställa att samtliga leveranser skickas i rätt tid och i gott skick. Du använder en iPad för att få överblick över leveranser och skapa frakt- och följesedlar.
En viktig del av rollen är även truckkörning, vilket innebär att du kommer att lasta och lossa gods samt förflytta material inom lagret. Tjänsten passar dig som trivs i ett högt arbetstempo, tycker om fysiskt arbete och har ett öga för detaljer. För att lyckas i rollen är du noggrann, ansvarsfull och mån om att hålla en hög kvalitet i allt du gör.
Du erbjuds
En god upplärning/introduktion i början av uppdraget
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Skriva ut fraktsedlar och följessedlar inför transport
Väga och mäta emballaget inför transport
Emballera pallar inför transport
Orderplockning
Paketering
Truckkörning
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av lager- och truckarbete
Har grundläggande datorfärdigheter för att hantera lagersystem
Har B4-truckkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet med kollegor och leverantörer
Är tillgänglig för arbete under v25-v32.
Trivs att arbeta i ett högt tempo
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
