Sommarjobba som truckförare i Kumla!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Kumla
2026-02-12


Visa alla lagerjobb i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Laxå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Degerfors eller i hela Sverige

Är du nyfiken på lager och logistik samt vill samla på dig nya erfarenheter? Nu söker vi truckförare till en av våra lagerkunder i Kumla!
Uppdraget
Under högsäsong söker vi nu erfarna truckförare som trivs i högt tempo för att få ut kundens varor i tid. Du som söker kommer att arbeta med plock och pack med hjälp av en motviktstruck. Arbetet innebär en tempofylld miljö med tydliga mål, med trucken som ditt främsta arbetsredskap. Du kommer arbeta i en livsmedelsproduktion, därför ställs höga krav på hygien. Arbetsplatsen är även tobaksfri.
Körprov på motviktstrucken kommer ske innan anställning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann och som trivs med högt tempo. Du som söker är initiativtagande, kommunikativ och har ett högt säkerhetstänk. Du har tidigare stor erfarenhet av att köra motviktstruck och känner dig trygg i att manövrera den. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom livsmedel.

Du har truckkort A1-A4 samt B1-B4 för att kunna vara behjälplig vid olika stationer där annan truckkörning förekommer.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av motviktstruck

Truckkort A1-A4 samt B1-B4

Innehar B-körkort


Arbetstider
2-skift eller ständig natt beroende på avdelning
Tillsättning
Planerad start V24 med en högsäsong till ca V33
I denna rekrytering utför vi ett utdrag från belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7222132-1839596".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Älvtomtagatan 12 (visa karta)
703 42  ÖREBRO

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9739805

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: