Sommarjobba som Stödassistent på LSS boende i Gustavsberg
2026-02-16
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Gör skillnad - varje dag
Vill du arbeta på en arbetsplats där omtanke, trygghet och glädje står i centrum? Där du varje dag får möjlighet att bidra till ökad självständighet och livskvalitet för andra? Då kan du vara den vi söker till våra LSS gruppbostäder i Gustavsberg.
Om enheten
Enheten Boende LSS Gustavsberg består av fyra hemtrevliga gruppbostäder, alla placerade i eller nära Gustavsberg. Här arbetar engagerade stödassistenter, samordnare och en enhetschef som tillsammans skapar en trygg, utvecklande och varm miljö för de boende.
Vi har bemanning dygnet runt och under natten tillämpas sovande jour. Tack vare goda kommunikationer tar du dig snabbt och enkelt hit - från Slussen går bussen på cirka 20 minuter.
Ditt uppdrag
I våra gruppbostäder bor personer som behöver stöd i sin vardag. Vårt arbete handlar om att stärka den enskildes resurser, främja självständighet och erbjuda individuellt anpassat stöd.
Det kan till exempel handla om att:
• motivera till aktiviteter och social gemenskap
• stötta i att fatta bra beslut
• ge stöd i personlig omvårdnad
• motivera till en hälsosam livsstil
• skapa struktur och trygghet i vardagen
De flesta av våra boende går till sin dagliga verksamhet under vardagarna, vilket skapar lugna och förutsägbara rutiner i boendet.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och är utbildad/eller under utbildning som undersköterska, sjuksköterska, socialpedagog, socionom eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Som person är du flexibel, lyhörd, lugn och trygg i dig själv. Du tycker om att hitta på aktiviteter och skapa meningsfulla stunder. Du trivs med att arbete både självständigt och som del av ett team. Då dokumentation ingår bör du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande är erfarenhet av LSS verksamhet eller arbete i gruppbostad/daglig verksamhet- men det viktigaste är din personliga lämplighet och vilja att bidra.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Kreativ
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
• En arbetsplats där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för de boendes bästa
• Möjlighet att växa i din yrkesroll
• Meningsfulla arbetsdagar där du verkligen gör skillnad
Vi önskar främst personal under sommarsemesterperioden som sträcker sig mellan dessa perioder: vecka 26 till vecka 33.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Timlön
