Sommarjobba som Sjuksköterska hos Furuhöjden
Reaktivering Furuhöjden AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2026-02-23
Sommarvikariera som Sjuksköterska hos Furuhöjden
Är du en flexibel, lösningsorienterad Sjuksköterska som är nyfiken på rehabilitering? Furuhöjden Rehabilitering söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vikariera hos oss under sommarperioden.
Om rollen
I rollen som sjuksköterska arbetar du i team kring gästen tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier för att erbjuda varje gäst individuellt anpassad rehabilitering, teamarbete på riktigt. Du är ansvarig för att genomföra inskrivningar, utföra medicinska behandlingar och administrera läkemedel, dokumentera patientvård, rapportera till läkare samt planera inför gästens hemgång. Omvårdnadsarbete ingår även i rollen som sjuksköterska hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du bör vara teamorienterad och trivas väl med att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor. Att du är empatisk och kommunikativ ser vi som en styrka, både i relation till gäster, anhöriga och kollegor. Vi ser även att du är flexibel i ditt arbete och gärna tar dig an olika typer av arbetsuppgifter, att du är noggrann och lösningsorienterad ser vi som en självklarhet.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar.
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom slutenvård/sjukhus
Tidigare erfarenhet inom rehabilitering
Kunskap inom TakeCare
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
På Furuhöjden har vi korta beslutsvägar och arbetar nära varandra för att tillsammans nå verksamhetens mål. Vi har närvarande chefer, HR och VD som alla sitter i samma fastighet som verksamheten för att öka möjligheterna till ett gott samarbete och en öppen kommunikation.
Övrig information
Denna roll är en behovsanställning med stor flexibilitet när det kommer till tjänstgöringsgrad. Tjänsten är förlagd vardagar, helger samt dagtid och kvällar.
Vi kommer att återkoppla gällande intervjuer under den senare delen av januari månad. Så ansöker du
