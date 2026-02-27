Sommarjobba Som Renhållningschaufför Hos Härnösand Energi & Miljö (hemab)
2026-02-27
Älskar du att köra lastbil men uppskattar att vara hemma lagom till middagen? Här har du chansen att knipa ett sommarjobb där du får det bästa av två världar!
För vår kunds räkning söker vi två renhållningschaufförer som gärna har erfarenhet av lastväxlare och liftdumper som vill bli en del av vårt återvinningsgäng på HEMAB.
Som renhållningschaufför ansvarar du för att på ett ansvarfullt och säkert sätt, hämta hushålls- och verksamhetsavfall i Härnösand med omnejd. Arbetet sker med våra egna återvinningsbilar och innefattar både enskilda turer och arbete i team. Du har en viktig roll i att tillsammans med dina kollegor hålla Härnösand rent och snyggt.
Kvalifikationer
Du har C-körkort och jobbet kräver att du även har giltig YKB
Erfarenhet av liftdumper och lastväxlare är meriterande, likaså ADR
Du kan vara en erfaren chaufför eller i början av din karriär och villig att lära. Det viktiga är att du är trygg att framföra ditt fordon
Du har social kompetens och god samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär att utföra service till våra kunder samt nära samarbete med Transportledare. Du har goda kunskaper i svenska.
Du trivs i en roll där fysisk aktivitet och ansvarstagande går hand i hand
Du ska kunna arbeta heltid vecka 26-34
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till HEMAB. Vi rekryterar löpande till detta uppdrag och platserna tillsätts så snart vi hittat rätt kandidater. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
