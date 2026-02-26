Sommarjobba som renhållningsarbetare i Mölndal
2026-02-26
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet vatten och återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som renhållningsarbetare i sommar och hjälpa till med att hålla Mölndal rent när vår ordinarie personal har semester.
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att vara hämtning av avfall och återvunnet material inom Mölndals stad. Även andra uppgifter, såsom lastväxlarkörning, krankörning samt budhämtning kan bli aktuella. Arbetet sker utomhus under perioden juni-augusti.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du:
• Vara minst 18 år.
• Ha B-körkort.
• Ha god fysisk förmåga eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande.
• Kunna svenska väl i både tal och skrift.
• Ha god datorvana.
Det är meriterande om du även har:
• C-körkort.
• Yrkeskompetensbevis (YKB) och giltigt digitalt förarkort.
• Kranförarkort.
• God lokalkännedom i Mölndal.
Vi söker dig som är initiativtagande och ansvarsfull. Du kan arbeta självständigt, men trivs även med att samarbeta i grupp. Eftersom du som renhållningsarbetare är en av stadens representanter är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande.
ÖVRIGT
I denna rekrytering kan löpande urval och intervjuer tillämpas.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef Återvinning
Johan Andersson 079-065 37 74 Jobbnummer
9764351